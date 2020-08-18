Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 19 августа 2020 года: умерли 319 сибиряков, зараженных COVID-19

Ученые прогнозируют вторую волну COVID-19 осенью. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 19 августа 2020 года таковы: за прошедшие сутки коронавирус выявили у 50 человек. Всего в регионе зарегистрировано 10724 случая COVID-19 с начала вспышки, в числе заразившихся - 653 ребенка. Новосибирская область занимает 18-е место общероссийского рейтинга заболеваемости, это среднероссийский показатель.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 19 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

СПАД ЧИСЛА ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

Вчера врачи выписали из больниц 52 пациента, которые выздоровели от коронавируса. Это ненамного больше количества новых заболевших COVID-19 в регионе за сутки. Теперь общее число излечившихся с начала вспышки коронавируса составляет 9385 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

За прошедшие сутки четверо человек скончались от коронавируса в больницах Новосибирска. По данным оперативного штаба, среди погибших оказались трое мужчин в возрасте 61 года, 67 лет и 91 года, а также женщина в возрасте 73 лет. Общее количество смертей от COVID-19 составило 319 человек.

ВИРУСНЫЙ ТАНЕЦ

Новосибирская королева тверка Елена Яткина заболела коронавирусом — и теперь лечится дома на двухнедельном карантине. Болезнь протекает бессимптомно, но врачи посоветовали ограничить физическую нагрузку. Лежать в кровати Елена тоже не хочет, поэтому танцует перед зеркалом на радость подписчикам.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 50 человек

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

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