Бездетная пара из Новосибирска выгуливает кукол, кормит их круассанами и даже парит в бане

Илья и Маргарита собирают кукол с 2012 года. Фото: instagram.com

Маргарита и Илья Логиновы вместе уже больше 20 лет. Супругов объединяют любовь, общая жилплощадь, кот и… куклы. Пара не просто коллекционирует их, но и шьет им наряды, берет с собой на прогулки. Как давно 49-летняя Маргарита и 44-летний Илья собирают игрушки и почему новосибирцы увлеклись детским хобби, выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

С этой малышки началась коллекция. Фото: instagram.com

Самая первая кукла появилась дома у взрослой Маргариты 8 лет назад. Лучшая подружка подарила на день рождения маленький брелок, на котором висела игрушка. Сибирячке стало жалко крепить ее на сумку, и она решила принарядить малышку.

Пара собралась на готическую вечеринку. Фото: instagram.com

— Я сшила платье на 10-сантиметровую куклу. Это была очень кропотливая работа. Муж помог мне и сделал для нее крохотные авиационные очки. Я начала ее брать с собой везде, фотографировать дома, на улице, в парке, — поделилась с КП-Новосибирск Маргарита. — А потом подружка рассказала про куклу из серии «Школа монстров», я увидела ее и влюбилась.

Близняшки всегда ходят вместе. Фото: instagram.com

Потом Маргарита начала «терроризировать» местные детские магазины, а также скупать кукол с разных уголков планеты — Америки, Китая, Японии. Но это было не наваждением, а удовольствием. Могли одну новую модель за полгода купить, а бывало, что и три за месяц. Сейчас у супругов в коллекции насчитывается 35 игрушек. Среди них и стройные Барби, и сказочная Баба-яга, и сестры-двойняшки, и смазливые Кены.

Проигрыватель супруги сделали сами из палочек для мороженого. Фото: instagram.com

— Я их храню в деревянном резном шкафу. Пришлось, конечно, еще отдельные полочки сделать — не помещаются. Для каждой у меня есть несколько комплектов одежды, некоторые аксессуары мы сделали сами, — продолжает сибирячка.

Селфи на фоне оперного театра. Фото: instagram.com

Маргарита по сей день регулярно берет кукол с собой на прогулку. Фотографирует, придумывает разные сюжеты, пишет эти истории в «Инстаграм». Просматривая профиль женщины, видно, что кукольная жизнь получается очень насыщенной. Вот они на пикнике в парке «Березовая роща», а это — делают селфи на фоне НОВАТа, а некоторые оказались любителями попариться с веничком.

Кого еще попарить? Фото: instagram.com

— Мы с мужем построили для наших кукол баню. Эскиз разработали сами, вооружились ножницами, клеем, распечатали деревянную текстуру на бумаге и сели мастерить. Из губки для посуды сделали мох, — объясняет Маргарита.

Пикник в парке «Березовая роща». Фото: instagram.com

Вы удивитесь, но баня — это еще не самая ювелирная работа. Поражает воображение импровизированный пикник. Супруги смастерили бургеры из туалетной бумаги и красок в технике папье-маше, а на десерт слепили даже маленькие круассаны из соленого теста. Пусть и куклы побалуют себя — вошли во вкус взрослые.

Как вам эта пара? Фото: instagram.com

Среди игрушек уже сформировались парочки. К примеру, Скелита (кукла-скелет) крутит роман с Клодом. Мак гуляет за ручку с Эвой, но иногда бегает от нее к девушке-призраку Скаре. В общем, тут кипят неигрушечные страсти!

Кукла за 15 тысяч рублей. Фото: instagram.com

— Средний ценник у кукол от 1500 до 2700 рублей. Самая дорогая в нашей коллекции игрушка из Америки. Несколько лет назад она стоила 15 тысяч рублей. Это кукла с ярмарки, где собираются все-все производители игрушек. Она была из лимитированного набора, еле достали, — гордится женщина.

На цифре 35 Маргарита останавливаться не планирует. Она хочет еще и еще пополнять свою коллекцию. Ее главная мечта — создать фотокомикс из своих игрушек и историй о них.

Современная Баба-Яга. Фото: instagram.com

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ОНИ НЕ НАИГРАЛИСЬ»

КП-Новосибирск связалась с психоаналитиком Константином Зубахиным. Он объяснил, с чем связан такой интерес к куклам у взрослых:

— Они просто не наигрались. Видимо, родители не часто покупали желаемые игрушки. Теперь, когда дети выросли, они могут позволить себе все, что захотят. Выбор пал на кукол. И это переросло в хобби — коллекционирование.

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