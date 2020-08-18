«Кричал: «Верни жену!» — и бил бутылкой»: сибиряк вышел из тюрьмы и застал жену с любовником

Павел и его возлюбленная. Фото: соцсети.

В поселке Маслово Новосибирской области 40-летний комбайнер Павел Тимаков* поразил сельчан, выйдя на поле с пробитой головой. Оказалось, травму получил, отстаивая свое право на любимую женщину Викторию*. Та год назад переехала в Маслово из соседнего села — Майского, сменила не только прописку, но и мужиков: пока ее муж Алексей Мишнов* сидел в тюрьме, налаживала личную жизнь, встретила комбайнера Пашу, влюбилась...

Парочка свила семейное гнездышко, а про официального супруга до 16 августа и не вспоминали. Но вот он — на пороге! Отсидел срок.

Делили даму сердца по-мужски: сначала выпили, потом повздорили.

У Мишнова богатое криминальное прошлое, поэтому суженую отдавать без боя не собирался. А Павел тоже не лыком шит — колхозник, трудяга да и привязался уже к своей Вике.

— Да она почти сразу к Павлу прибежала, как Лешку посадили, — судачат местные жители. — Там оба друг друга стоят. Павел очень вздорный, особенно когда выпьет. Вчера они и выпили. Муж Викин ему кричал: «Верни жену!» — а тот в ответ: «Не отдам!» Хорошо еще, что эта драка закончилась благополучно.

В качестве весомых аргументов Алексей — тот, который муж законный, — применил стеклянную бутылку против мужа незаконного. В итоге у Павла разбита голова, у Алексея — сердце. Кровь, «Скорая», бинты…

— 16 августа в 16.27 Павел обратился в Коченевскую ЦРБ с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму с множественными колото-резаными ранами головы, брови, щеки и левого плеча. Сказал, что удар нанес бутылкой Алексей, — поделился с КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Виктория сейчас волнуется и пьет валерьянку, а пострадавший — крепкий орешек: опасаясь оставлять жену дома одну, отказывается даже ехать в больницу.

Но еще больше односельчане удивились, когда наутро побитый труженик Павел вышел в поле молотить зерно.

— Для него работа на первом месте! Он комбайнер! — с гордостью заявила «КП» — Новосибирск» Виктория*. — Уборочная страда в разгаре, некогда болеть тут. Я его дома жду. Ремонт делаю.

А полиция тем временем проводит проверку по факту причинения телесных повреждений герою-любовнику. Обиженный муж уже вряд ли вернется за своей неверной женщиной. Рукопашный бой он, может, и выиграл, а вот любимую потерял.

* Фамилии изменены по этическим соображениям.

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