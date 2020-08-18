«Мы думали, это шутка такая, розыгрыш для TikTok»: в Новосибирске 22-летний парень утонул на следующий день после смерти бабушки

Новосибирец запаниковал, и друг не смог его спасти. Фото: соцсети.

22-летний Виталий Наумов трагически погиб в Новосибирске, его семья не успела оправиться от одного горя — от коронавируса умерла бабушка парня, как пришлось готовиться к еще одним похоронам. Как произошла трагедия — в материале КП-Новосибирск.

«ПЕРВАЯ МЫСЛЬ: СЫН ВЫПЛЫЛ НА БЕРЕГ, СНИМАЕТ ВИДЕО ДЛЯ БЛОГА»

В этот день Виталий вместе с приятелями отправился на дачу к знакомой, чтобы поиграть в настольные игры. День выдался теплым, и ребята отправились искупаться на дикий пляж в Кудряшах. Все культурно: никакого алкоголя и сигарет. Компания собиралась позагорать, поплавать и разойтись по домам. О том, что у парня умерла бабушка, он еще не знал.

- Мы еще думали, как ему об этом сказать… О беде с сыном узнала от мужа, я зашла на работу за ним. И супруг сказал, что Виталю не могут найти уже час, похоже, он утонул. Первая мысль: наверное, сын выплыл на берег и снимает видео для блога. Мне не верилось, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск мама парня - Марина Наумова.

Родители приехали на пляж, через какое-то время водолазы вынесли из воды бездыханное тело.

При жизни Виталий снимал различные ролики в TikTok. Друзья отзываются о парне как о позитивном и целеустремленном.

— Мечтал стать знаменитым блогером, хотел зарабатывать этим, — говорят знакомые Виталия.

«МУЖЧИНА ЕМУ ОРАЛ: «ПЛЫВИ ОБРАТНО»

На злополучный пляж приехала отдыхать компания из шести человек. Большинство из них плохо плавали, но было жарко. И Виталий с 16-летним другом решили искупаться.

— В том месте, где они плавали, очень мелко. Они хотели переплыть и попасть на небольшой островок. Мы знали, что Виталя плохо плавал, но там расстояние не очень большое, — поделился с КП-Новосибирск друг погибшего — Александр.

Друзья спокойно сидели на берегу. Но в какой-то момент с воды раздались крики. Ребята не сразу поняли, что происходит.

— Я подумал, что это шутка такая. Там тонуть ведь негде. А потом понял, что Виталя кричит очень сильно. Рядом стоял взрослый мужчина, он ему орал: «Плыви обратно». Но это произошло все за считаные секунды, мы увидели, что он ушел под воду. И на этом все, — вспоминает Саша.

Парень ушел вслед за бабушкой. Фото: соцсети.

«ДНА ПОД НОГАМИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ»

Тот самый друг, который был в ту роковую минуту с Виталием, говорит, что уже плавал в этом месте, и все было хорошо. Вспоминает, как они вместе зашли в воду, половину пути прошли пешком. А ближе к острову, куда направлялись, началось течение.

— Мы спокойно шли. Постепенно становилось все глубже. Мы поплыли, но были уверены, что в любой момент встанем и упремся в дно. Я уже начал уставать и предложил Витале плыть обратно. Он ответил, что проплывет еще два метра и будет возвращаться. Я отправился назад, немного проплыл, попытался встать, а дна под ногами не оказалось. Я понял, что здесь яма. И еще там было очень сильное течение, но я сделал пару взмахов руками и уже почувствовал дно, — описал события КП-Новосибирск парень.

По словам друга, Виталя действительно немного проплыл и стал возвращаться. Но в какой-то момент он тоже понял, что дна нет, начал паниковать и тонуть.

— Я пытался его успокоить, но он меня не слышал. Он очень воспитанный парень, позитивный, но он очень испугался и начал кричать. Я ему подал руку, пытался вытянуть его, но из-за паники он начал меня топить. Ему достаточно было просто успокоиться, и я бы его вытянул. Но он так сильно барахтался, ничего не понимал и никого не слышал. В итоге его начало сносить течением, вода оказалась очень сильной — мы расцепились, и он тут же ушел под воду, — добавляет друг погибшего.

Обессиленный друг вернулся на берег один. А тело достали уже спасатели...

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