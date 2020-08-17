Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 августа 2020 года: зараза отступает, но впереди - вторая волна

Врачи делают все возможное, чтобы побороть болезнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 августа 2020 года обнадеживают: за сутки болезнь выявили у 53 человек, это один из самых низких показателей за последние три месяца. Всего в регионе зарегистрировано 10674 случая COVID-19, с начала вспышки заразились 650 детей. Новосибирская область занимает 18-е место общероссийского рейтинга заболеваемости.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 18 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

COVID-19 ОТСТУПАЕТ

Новосибирские врачи выписали из больниц 9333 человека с начала эпидемии COVID-19 в регионе. Уже неделю в регионе снижается заболеваемость: количество излечившихся за сутки превышает число заразившихся COVID-19. По данным оперативного штаба, вчера из больниц были выписаны еще 67 пациентов.

УМЕРЛИ ТРОЕ

Врачам не удалось сипасти трех пациентов, пзаболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба, умер мужчина в возрасте 82 лет и две женщины, им было 67 лет и 70 лет. Общее число смертей достигло 315 человек.

«КОВИДНЫЙ НИГИЛИЗМ» ПОБЕЖДЕН

Главный санитарный врач РФ Анна Попова похвалила новосибирцев за то, что исправились и стали соблюдать правила самоизоляции и масочный режим.

- Регион достаточно непросто входил в эту ситуацию, учитывая элементы «ковидного нигилизма» на старте. Это обусловило определенный рост в самом начале. Мы сегодня видим стабильную ситуацию, а в последние две недели она динамично улучшается, это среднероссийский результат. Это демонстрирует хороший организаторский подход, - сообщила Главный санитарный врач РФ Анна Попова.

МАМУ РАЗЛУЧИЛИ С РЕБЕНКОМ

Молодую мать разлучили с новорожденным ребенком из-за коронавируса: малыша забрали у сибирячки через несколько дней после родов. Взятый у женщины анализ на COVID-19 показал положительный результат,из-за чего ребенка положили в Мочищенскую инфекционную больницу. К счастью, диагноз у малыша не подтвердился.

ВТОРАЯ ВОЛНА ПРИДЕТ В СЕНТЯБРЕ

Ученые предупреждают: хотя болезнь сейчас отступает, радоваться пока рано. Новосибирску в сентябре грозит вторая волна коронавируса: об этом рассказала научный сотрудник Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Ольга Криворотько.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 53 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Атмосфера как в настоящем бункере»: журналистка «Комсомолки» попала в список добровольцев, на ком испытают вакцину от коронавируса

Она прошла первый этап отбора в «Векторе». Как это выглядело, какие бумаги подписывают подопытные и почему не все из них получат вакцину — в нашем репортаже (подробнее)

В «Векторе» начали испытывать вакцину от коронавируса: добровольцам платят по 147 тысяч, но не дают больничный

27 июля в наукограде Кольцово начались клинические испытания вакцины, корреспонденты «Комсомолки» попыталась вступить в ряды добровольцев, на которых испробуют препарат (подробности)

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru