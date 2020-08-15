Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 августа 2020 года: страшный рекорд по заболеваемости среди детей

Врачи борются с коронавирусом, но пока одолеть его не удалось. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 августа 2020 года, увы, не радуют: с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 10574 случая COVID-19, в том числе заболели 644 ребенка. За прошедшие сутки врачи выявили 56 новых заболевших коронавирусом. Новосибирская область упала на 17-е место в рейтинге регионов России.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 16 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ВЫЗДОРОВЕВШИХ ВСЕ БОЛЬШЕ

В Новосибирской области зафиксирован спад заболеваемости, и количество излечившихся от COVID-19 стремительно догоняет число заболевших. За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 94 пациента, которые выздоровели от коронавируса. Общее число излечившихся составляет 9179 человек.

ЗАРАЗИЛИСЬ 26 ДЕТЕЙ ЗА СУТКИ

За последний день возник резкий прирост детской заболеваемости: 26 детей попали в больницы с коронавирусной инфекцией. Это печальный рекорд для региона с начала вспышки. В сумме число маленьких пациентов, заболевших за все время, составило 644 человека.

УМЕРЛИ ЕЩЕ ТРОЕ

Трое новосибирцев скончались от COVID-19 в инфекционных больницах города. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни оказались трое мужчин в возрасте 63 года, 67 лет и 85 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса скончались 306 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 56 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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