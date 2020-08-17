Самый современный и дружелюбный офис банка «Открытие» начал работу в Новосибирске

Офис «Железнодорожный» расположен в сердце делового Новосибирска.

- В этом году у офиса по адресу: улица Ленина, 18, юбилей - ему исполнилось 25 лет. Поэтому можно сказать, что офис с историей обрел новое, современное и совсем юное лицо, - улыбается директор офиса «Железнодорожный» Лилия Ефимова.

Это отделение стало первым офисом нового формата в Новосибирске.

В банке «Открытие» строго соблюдают все меры антибактериальной защиты.

- Наш офис ориентирован на частных клиентов. В первую очередь мы стремимся к тому, чтобы каждый из них почувствовал заботу о себе сразу же после того, как переступил порог «Открытия». Внедрили ряд дружелюбных решений, установили информационное панно, которое позволяет без очередей в режиме самообслуживания оперативно получить ту или иную банковскую услугу. А также мы изначально перестраивали офис в соответствии с требованиями людей с ограниченными возможностями - колясочников, слабовидящих, - рассказывает Лилия Ефимова.

Директор офиса «Железнодорожный» банка «Открытие» Лилия Ефимова.

- В офисе «Железнодорожный» нам удалось создать действительно безбарьерную среду. Здесь у клиента все как на ладони. Никаких перегородок между ним и специалистом. Касса. Два банкомата внутри, два - в круглосуточной зоне. Каждый из них работает и на выдачу, и на прием средств, а также выдает валюту. К слову, наши клиенты могут снять или положить деньги без комиссии в банкоматах большинства других банков. Удобство во всем. Даже туалет мы расположили таким образом, что его не приходится искать. Реконструкция офиса велась достаточно долго, все детали доводились буквально до совершенства, - делится подробностями директор офиса.Действительно, в обновленном офисе «Открытия» посетитель чувствует себя очень уютно и спокойно. Гармоничный дизайн в стиле мягкого лофта, теплый свет, деревянная отделка, много живой зелени и удобные диваны для ожидания больше напоминают рекреационную зону, чем помещение финансового учреждения. Дополняют комфорт бесплатный Wi-Fi и зоны подзарядки для мобильных телефонов у стола каждого из четырех менеджеров.

В офисе по адресу: улица Ленина, 18, создана удобная безбарьерная среда.

Продуманность решений даже в мелочах на самом деле восхищает. На полу входной зоны смонтирована объемная навигационная разметка для слабовидящих, возле банкомата установлен специальный держатель для костылей. Клиенты на инвалидных колясках поднимаются в зону обслуживания на специальном лифте, туалетная комната для них оборудована по всем стандартам. Ионизатор освежает воздух в офисе и очищает его от бактерий. Раз в полтора часа проводится санитарная обработка, все сотрудники в фирменных масках и перчатках. Все ради безопасности и спокойствия клиентов.

- Отдельно хочу сказать про наше информационное панно. Здесь без очередей можно оформить дебетовую и кредитную карты, оформить заявку на кредит наличными или ипотеку, открыть вклад, узнать об инвестиционных и накопительных продуктах. Также с помощью панно можно обменять валюту, совершить любые платежи и переводы, а еще подтвердить регистрацию на портале «Госуслуги». Если вдруг что-то непонятно, наш менеджер всегда рядом и обязательно поможет, - отмечает Лилия Ефимова.

Вместе с этим директор офиса подчеркнула, что новый облик банка усиливает его позиции на рынке, ведь сегодня клиенты очень требовательны к сервису. А сотрудники «Открытия» всегда имели репутацию компетентных и внимательных специалистов, которые отлично ориентируются в актуальных предложениях банка и помогают решать даже непростые финансовые задачи.

Теплый свет, деревянные элементы и живая зелень создают в обновленном офисе уют и комфорт.

График работы офиса «Железнодорожный»: будни с 10.00 до 19.00

Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014.

На правах рекламы