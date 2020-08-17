Жители Сибири все чаще расплачиваются в общественном транспорте бесконтактным способом

Автор фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

Так, еще в июне по картам «Мир» совершалась каждая вторая оплата банковской картой в наземном общественном транспорте Омска и Кемерова, а также каждая третья в наземном транспорте Новосибирска и каждая четвертая – в метро Новосибирска. По словам представителей платежной системы «Мир», такой способ оплаты приобрел особую популярность в связи со скидкой за проезд, которую можно было получить до конца июня, расплачиваясь национальной платежной картой в одно касание.

«Оплата проезда бесконтактными картами «Мир» сейчас также пользуется большой популярностью – таким способом жители Новосибирска, Омска и Кемерова при необходимости оплачивают поездки по городу как в будни, так и в выходные дни, - говорит директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. – Жители Новосибирской, Омской и Кемеровской областей являются активными держателями карт «Мир». Они расплачиваются ими за различные товары и услуги повсеместно. И мы видим, что национальные платежные карты в этих регионах становятся все более востребованными».

По последним данным, в Новосибирской области выпущено более 1,5 млн карт «Мир», в Омской области – более 1 млн карт «Мир», а в Кемерове – более 1,4 млн карт «Мир».