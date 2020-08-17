13 сентября новосибирцы выбирают депутатов в Заксобрание: 5 вопросов о выборах, которые интересуют всех

Автор фото: Сумина Виктория

Рядом с офисом или из дома: что делать, если вы не cможете прийти на участок 13 сентября

Проголосовать можно с 11 по 13 сентября в том месте, где вам удобнее. Но надо заранее подать заявление об этом

13 сентября – Единый день голосования в России. В Новосибирске в этот день пройдут выборы депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области. Отвечаем в пяти карточках на самые актуальные вопросы: можно ли проголосовать не на своем участке, в другой день или не выходя из дома.

Автор фото: Сумина Виктория

Как узнать, где мой избирательный участок?

Обычно перед выборами разносят приглашение с указанием адреса вашего избирательного участка по почтовым ящикам или вывешивают объявления на подъезде. Если вы не обнаружили ничего подобного или живете не по прописке, то можете зайти на сайт Центризбиркома РФ и найти свой участок по адресу проживания.

Как проголосовать, если я нахожусь не по месту регистрации?

Если 13 сентября вы будете находиться вдали от места прописки (но в пределах Новосибирской области), то совсем не обязательно отказываться от волеизъявления. Проголосовать можно на любом участке на территории области. Для этого нужно не позднее 8 сентября подать заявление наиболее удобным способом:

Автор фото: Сумина Виктория

Можно ли проголосовать заранее?

На свой избирательный участок (по месту жительства или туда, куда вы подали заявление) можно прийти не только 13 сентября, но и в дни досрочного голосования – 11 и 12 сентября с 8:00 до 20:00.

Могу ли я проголосовать на дому?

Для того чтобы проголосовать на дому, нужна уважительная причина: плохое состояние здоровья, инвалидность, необходимость ухода за теми, кто в этом нуждается, и иные уважительные причины. Если вы не можете прийти на участок для голосования, сообщите об этом и подайте заявление со 2 сентября до 14:00 13 сентября в участковую избирательную комиссию письменно или устно.

Автор фото: Сумина Виктория

Если мне не до конца понятно, как проголосовать?

Задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии 8-800-707-62-90 или зайти на официальный сайт Избирательной комиссии Новосибирской области.