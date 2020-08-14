Новое левобережье: почему эта часть города становится точкой притяжения новосибирцев

ЖК «Расцветай на Маркса».

В 25-этажном доме № 1 ЖК «Расцветай на Маркса» все квартиры уже проданы, что говорит о востребованности жилья от известного новосибирского застройщика. Квартиры в этом комплексе можно приобрести в домах № 2 и 3, строящихся при участии ПАО «Сбербанк» по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Срок сдачи новостроек № 2, 3 ЖК «Расцветай на Маркса» - IV квартал 2022 года.

Среди новостроек левого берега локацию ЖК «Расцветай на Маркса» характеризует отличная транспортная развязка. Жить здесь - значит каждый день быть в ритме большого города. Это единственный комплекс «комфорт+» в 5 минутах ходьбы от станции метро «Студенческая», добраться до которой можно не пересекая дорогу. В радиусе 350 метров нет такого гармоничного сочетания уединенной внутриквартальной атмосферы с развитой транспортной инфраструктурой левобережья. Рядом с домом два вуза: НГТУ и СибУПК. В пределах квартала - супермаркеты, аптеки, банки, детские сады, школы, гимназии, поликлиники, спортивные центры, кинотеатр и областная больница. 10 минут на транспорте до ТРЦ «Мега» с гипермаркетами «АШАН» и «ИКЕА».

Стройплощадка ЖК «Расцветай на Маркса».

К 2023 году облик левобережья значительно преобразится. В преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею в шаговой доступности от ЖК «Расцветай на Маркса» появится масштабная Ледовая арена на 10 тысяч зрителей и будет открыта новая станция метро «Спортивная». Эти знаковые для Новосибирска события только поспособствуют повышению ценности и инвестиционной привлекательности жилья в этой локации.

На верхних этажах домов № 2 и 3 ЖК «Расцветай на Маркса» расположены видовые квартиры. Преимущество этого жилого комплекса: он построен так, что каждый сможет наслаждаться той панорамой, которая ему по душе. В квартирах, выходящих окнами на восток, открывается вид на Обь, Бугринский мост, Михайловскую набережную и стильную архитектуру правого берега. Новоселы, которые приобрели жилье на западной стороне, смогут любоваться урбанистическим пейзажем и наблюдать за динамичной жизнью левобережья.

Сейчас много благоприятных условий, чтобы продвинуться по «квартирной карьере» или решить жилищный вопрос. Одно из них - льготная ипотека «Господдержка-2020» со ставкой от 5,85%, а также снижение первоначального взноса до 15% в рамках этой же программы. Теперь на языке цифр. 1 миллион 20 тысяч рублей - первоначальный взнос при покупке видовой трехкомнатной квартиры площадью 77 квадратных метров в доме № 3 ЖК «Расцветай на Маркса» по программе ипотеки «Господдержка-2020», а ежемесячный платеж - 41 тысяча рублей*.

ГК «Расцветай» дорожит репутацией и при строительстве домов руководствуется принципом «высокие темпы строительства без потери качества». Облицовка ЖК «Расцветай на Маркса» - качественный морозоустойчивый кирпич, используемый в Новосибирске при возведении домов бизнес-класса. Безупречно ровная поверхность монолитного железобетона, что поможет новоселам сэкономить на ремонте квартиры, возможна благодаря применяемой опалубке PERI. Тепло зимой и прохладу летом сохраняют кашированные окна со стеклопакетом Lifeglass. А современные индивидуальные тепловые пункты создадут комфортный микроклимат в вашем жилье в любое время года.

ГК «Расцветай» приглашает всех желающих на экскурсии по жилому комплексу. Предварительная запись по тел. (383) 255-88-22.

Центральный офис продаж - г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Офис продаж на объекте - г. Новосибирск, ул. К. Маркса, 28, к. 1

Тел. (383) 255-88-22

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* Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры - 6,80 миллиона рублей. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 15%.

Банки-партнеры: ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО)

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте:

гкрасцветай.рф