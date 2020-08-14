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Энергетики начали ремонты на Октябрьском мосту

Специалисты СГК ремонтирую важные теплотрассы города – одна проходит под мостом над Обью, другая ниже, в дамбе Октябрьского моста. На эти два проекта компания направит 205 млн рублей
Михаил ГлотовМихаилГлотов
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Заместитель главного инженера по ремонту Роман Моисеев

Заместитель главного инженера по ремонту Роман Моисеев

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Сибирская генерирующая компания начала капитальный ремонт трубопровода в дамбе Октябрьского моста на левом берегу Новосибирска. Энергетикам предстоит заменить 798 метров трубы диаметром 700 мм. Стоимость проекта – 65 млн рублей.

Вид на Горский жилмассив

Вид на Горский жилмассив

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Необходимость такого серьёзного вмешательства возникла давно. Теплосети здесь были проложены в 1960 году и с тех пор капитально не ремонтировались. За пять лет здесь было зафиксировано 10 повреждений.

Идет заливка пола для труб

Идет заливка пола для труб

Фото: Михаил ГЛОТОВ

- Нам очень важно до начала отопительного сезона успеть завершить здесь все работы. И мы это сделаем. Через эту магистраль, идущую от ТЭЦ-2, поступает тепло в Центральный округ и часть Октябрьского района Новосибирска. Это 394 жилых дома, 39 школ и детских садов, 47 медицинских учреждений и еще много других потребителей, - пояснил заместитель главного инженера по ремонту теплосетевого подразделения СГК Роман Моисеев.

Работы ведутся масштабные

Работы ведутся масштабные

Фото: Михаил ГЛОТОВ

Также от этой теплотрассы СГК в этом году сделает врезку в новый трубопровод коммуникаций строящейся Ледовой арены и станции метро «Спортивная». Суммарная нагрузка на эти объекты составит порядка 15 Гкал/час. Для сравнения, расчетная тепловая нагрузка типовой панельной девятиэтажки на пять подъездов составляет 1 Гкал/час 1 Гкал. То есть энергетики сделают технологической подключение, сопоставимое с нагрузкой полноценного микрорайона. Текущих мощностей на такую нагрузку у теплотрассы хватит, она была изначально спроектирована с запасом.

Специалисты подрядной организации СГК уже провели земляные работы и демонтировали строительные конструкции перекрытий канала, лотки, извлекли старые трубы. Впереди – монтаж новых железобетонных лотков, обратного трубопровода, тепловой изоляции и конструкций перекрытий канала. Работы идут по графику и должны завершиться в срок – 15 сентября.

Эти трубы уже извлекли

Эти трубы уже извлекли

Фото: Михаил ГЛОТОВ

В сентябре СГК приступит ко второму этапу ремонта теплосетевых коммуникаций Октябрьского моста. Планируемый объём вложений за два года реализации проекта составит 140 млн рублей. Проект рассчитан на год, стартует в сентябре 2020 года и завершится к началу отопительного сезона 2021 года.

- Замечу, что при производстве этих работ движение по мосту не будет остановлено. Как не будет и отключений горячей воды. Рядом с нами мэрия ремонтирует коммуникации и реконструирует автомобильную дороги для нового ЛДС. Мы заранее договорилась с городскими властями о слаженной одновременной работе, чтобы избежать рисков повторных разрытий, - рассказал советник директора теплосетевого подразделения СГК Петр Бажин.

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