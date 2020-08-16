Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 августа 2020 года: впервые за три месяца - меньше 50 больных в сутки

Усилия врачей не прошли даром. Фото: Минздрав НСО.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 августа 2020 года радуют: кажется, болезнь начинает отступать. По данным оперативного штаба Новосибирской области, впервые за три месяца заразились меньше 50 человек в сутки: диагноз подтвержден у 47 сибиряков.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске. Фото: сервис «Яндекс».

СЕМЕРО НА ИВЛ

Всего с начала вспышки госпитализированы 10621 человек, среди них - 646 детей. Двум маленьким пациентам диагноз поставили только вчера.

- Всего в регионе сейчас госпитализированы 28 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом, - продолжают в оперативном штабе.

Семь взрослых пациентов сейчас находятся на ИВЛ: врачи борются за их жизнь.

УМЕРЛИ ТРОЕ

Накануне стало известно о смерти еще трех больных коронавирусом: все они - пенсионеры:

- Скончались мужчина, которому было 82 года, и две женщины в возрасте 66 лет, 70 лет, - сообщают в оперативном штабе Новосибирской области.

ВСего в Новосибирской области болезнь унесла жизни 312 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 56 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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