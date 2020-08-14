Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 15 августа 2020 года: зараза унесла жизни 306 сибиряков

Врачи оказывают сибирякам всю необходимую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 15 августа 2020 года: с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 10518 случаев COVID-19, в том числе заболели 618 детей. За прошедшие сутки врачи выявили 67 новых заболевших коронавирусом, Новосибирская область упала на 16-е место в рейтинге регионов России.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 15 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИЛИСЬ ОТ COVID-19

В Новосибирской области зафиксирован спад заболеваемости, и количество излечившихся от COVID-19 стремительно догоняет число заболевших. За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 163 пациента, которые выздоровели от коронавируса. Общее число излечившихся составляет 9085 человек.

УМЕРЛИ ЕЩЕ ТРОЕ

Трое новосибирцев скончались от COVID-19 в инфекционных больницах города. По данным оперативного штаба, среди жертв болезни оказались трое мужчин в возрасте 63 года, 67 лет и 85 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса скончались 306 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 67 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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