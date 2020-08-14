В СГК объяснили отключение от горячей воды нескольких сотен домов в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой СГК

В конце этой недели около 1500 домов в разных районах Новосибирска неожиданно остались без горячей воды. Социальные сети наводнили гневные посты горожан, суть которых сводилась к одному: «Как? Опять? Доколе?!». Возмущение новосибирцев можно понять, ведь о внеплановых отключениях их никто не предупреждал. За разъяснениями корреспондент «Комсомольской правды» обратился Сибирскую генерирующую компанию.

Впрочем, с ремонтами, которые проводят бригады СГК и подрядчики энергокомпании, оказалась связана только примерно треть отключений в городе. Другие владельцы теплоисточников и коммуникаций также готовятся к зиме - например, работы ведутся на котельной НМЗ «Искра». Некоторые котельные планово остановлены в связи с прекращением подачи газа от ГРС-4 ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Так произошло в Кировском и Советском районе, где на 14 августа были отключены 305 и 113 домов соответственно.

Все актуальные данные по адресам и срокам и причинам отключений размещены на муниципальном портале Новосибирска в разделе «Системы жизнеобеспечения города», пояснили сообщили в пресс-службе СГК.

В компании рассказали, какие отключения горячей воды производили на этой неделе, с чем они связаны и ждать ли новых.

- С утра 13 августа бригада теплосетевого подразделения СГК устраняла повреждение на магистральной трубе по улице Фрунзе. Работы завершены сегодня, 14 августа к 13 часам. С учетом времени на заполнение трубопроводов, потребители получили горячую воду примерно к 14 часам. В зоне отключения находились 402 дома в центральной части города. Таким образом, сегодня СГК возобновила горячее водоснабжение для большей части отключенных домов, - уточнили в пресс-службе СГК.

В зоне отключения остаются 59 домов в Октябрьском районе, там бригады будут устранять повреждения до 20:00 16 августа. В 41 доме в Ленинском районе нет отключения произведены по заявкам подрядчиков на объектах капитального ремонта. Горячая вода сюда вернётся к 20:00 15 августа. Заявки связаны с большим объемом сварочных работ.

До начала отопительного сезона на теплосетях города остается еще 250 дефектов, 83 из них – на магистральных трубопроводах, от которых зависит теплоснабжение большого количества домов. Ремонт потребует новых кратковременных отключений горячего водоснабжения потребителей, но необходимо провести все работы в летний период. В ряде случаев отключения производятся по заявкам подрядчиков на объектах капитального ремонта.

- К сожалению, отключения горячего водоснабжения касаются практически всех районов города. Приносим нашим потребителям извинения за доставляемые неудобства и просим с пониманием отнестись к производственной необходимости. Важно провести весь объем ремонтных работ сейчас, чтобы минимизировать вероятность отключений зимой, - заявили в пресс-службе СГК.