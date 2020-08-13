Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 14 августа 2020 года: заставят ли школьников носить маски на уроках?

Врачи оказывают заболевшим всю необходимую помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 14 августа 2020 года обнадеживают: за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 53 человек - это один из самых низких показателей за минувшие 3 месяца. последние. По данным оперативного штаба, с момента вспышки COVID-19 в Новосибирской области зарегистрирован 10451 случай заражения коронавирусом, среди заболевших оказались 610 детей. Новосибирская область по-прежнему занимает 15-е место в рейтинге регионов России.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 14 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ПОЧТИ 9 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИЛИСЬ ОТ COVID-19

За прошедшие сутки врачи выписали из больниц 152 человека, которые выздоровели от коронавируса. Это в три раза превышает число новых заболевших за день. По данным оперативного штаба, с начала вспышки заболевания в Новосибирской области количество излечившихся выросло до 8922 человек.

БОЛЕЕ 300 СМЕРТЕЙ

За прошедшие сутки шесть человек скончались от COVID-19. В оперативном штабе региона рассказали подробности о новых жертвах: это пять мужчин в возрасте 49 лет, 56 лет, 62 года, 71 год, 89 лет и одна женщина 50 лет. Общее число смертей от коронавируса выросло до 303 человек.

УРОКИ БЕЗ МАСКИ

Маски не станут обязательным элементом школьной формы — так сообщили в мэрии Новосибирска. В рекомендация «Роспотребнадзора» сказано, что маски и перчатки обязаны носить работники столовой. Однако про маски для учителей и учеников ничего не сказано.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 53 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru