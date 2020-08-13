Патриоты продолжают работу

2020 год должен был стать знаковым для патриотического движения в Новосибирской области. В честь 75-летнего юбилея Великой Победы планировались обширные мероприятия по всему региону. Однако пандемия серьёзно скорректировала формат их проведения: из соображений безопасности многие были переведены в онлайн. Тем не менее, работа в патриотическом направлении не остановилась. Продолжению этой деятельности было посвящено заседание комиссии Общественной палаты по патриотическому воспитанию и делам ветеранов в Центре гражданского, патриотического воспитания и социальных проектов.

- У нашего центра было несколько предшественников, и мы считаем важным сохранять мероприятия и традиции, которые были до нас. Более того, их следует преумножать и развивать. Например, только День призывника проводится более 20 лет. Вместе с этим мы ищем новые форматы, которые интересны молодёжи. В том числе, мы консультируем патриотические клубы, чтобы их деятельность носила более практический характер, - рассказала коллегам директор Центра Алла Данилевская.

Она отметила, что одним из приоритетных направлений её организации является развитие волонтёрского движения. Его курирует Министерство образования, однако оно очень активно проникает во все сферы общественной жизни. Волонтёры привлекаются на общегородские мероприятия, для помощи ветеранам, инвалидам, участвуют в социальных акциях.

- В работе нам очень помогают наши партнёры. На сегодня Центр заключил 59 соглашений с общественными, образовательными, военными организациями. Это позволяет взаимодействовать с ними на регулярной основе, планировать совместные мероприятия на будущее. Отдельно хочу сказать о нашем партнерстве со СМИ. Именно средства массовой информации доносят до широких слоёв общества то, что мы делаем в плане патриотического воспитания. Это крайне важно – рассказывать об этом, - подчеркнула Алла Данилевская.

На вопрос председателя комиссии по патриотическому воспитанию и делам ветеранов Общественной палаты Новосибирской области Виктора Крикунова о динамике интереса к мероприятиям Центра, она ответила, что год от года участников было всё больше. Проводились казачьи игры, вахты памяти, военно-спортивная игра «Победа», проект «Диалоги с героями», дающий возможность детям пообщаться с героями России, Советского Союза, масса событий в муниципалитетах, посвященных защитникам Отечества.

- В феврале мы успели провести в Барабинске смену, посвящённую 29-й лыжной бригаде, которая формировалась как раз в этом городе. Там ребята из Новосибирска прикоснулись к истории. Буквально недели нам не хватило, чтобы провести фестиваль «Крымская волна» в ДК им. Октябрьской Революции, на участие в котором пришло много заявок. Но, увы, мы свернули массовые мероприятия из-за начала пандемии. То, что было возможно, мы перевели в интернет, - уточнила Алла Данилевская.

Не остановилась деятельность и по ещё одному важному направлению – работы с ветеранами. По словам директора Центра же несколько лет она ведётся системно благодаря тому, что удалось добиться её финансирования.

- Хотелось бы, чтобы ваш Центр и наша комиссия плотнее взаимодействовали при проведении мероприятий. Например, в установлении тесных связей с городом-героем Севастополем, который является побратимом Новосибирска. Город обладает колоссальным потенциалом для патриотического воспитания. Было бы здорово в следующем году обменяться делегациями, наладить общение онлайн, - поделился планами дальнейшей работы Виктор Крикунов.

Также он предложил создать региональную программу «Я – патриот России» с привлечением местных СМИ, так как действующая федеральная программа заканчивает своё действие в этом году. Ещё одной инициативой Общественной палаты, по его словам, станет предложение увековечить память о боевых действиях сибирских морских бригад на фронтах в годы Великой Отечественной войны.

- Вместе с этим предлагаю создать совет руководителей патриотических клубов. Сейчас они все как бы сами по себе, но вместе у нас получилась бы более продуктивная работа, обмен опытом. От этого выиграло бы всё патриотическое воспитание Новосибирской области, - добавил Виктор Крикунов.