Дорогу к биатлонному комплексу отремонтируют в сентябре

Губернатор лично пообщался с жителями, выслушал их просьбы. Фото: Евгения МОРЕВА

Улица Скрябина в Дзержинском районе - небольшая, это частный сектор длиной полкилометра. Недавно здесь к соседнему микрорайону была проложена теплотрасса, тогда же местным жителям пообещали положить асфальт. Проектная документация для подрядчика уже готова, работы планируют начать 25 августа. А накануне губернатор Новосибирской области Андрей Травников и депутат Совета депутатов города Новосибирска Владимир Барсук осмотрели место будущего ремонта и выслушали местных жителей. «Комсомолка» побывала на этой встрече.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и депутат горсовета от «Единой России» Владимир Барсук во время визита на улицу Скрябина. Фото: Евгения МОРЕВА

Дети и дороги

Жителей частного сектора очень беспокоит безопасность детей на дорогах.

- К данной улице примыкает спортивный комплекс резерва биатлона, где учится много детей. Но они вынуждены и зимой и летом скакать между машинами с лыжами под мышками. Мы эту проблему поднимаем уже очень много лет и именно устройство асфальта по улице Скрябина позволит детям безопасно ходить на тренировки, - считает заместитель председателя ТОС «Биатлонный» Ольга Архипова.

Улица довольно узкая - сделать тротуары здесь нельзя, но даже если ее просто отремонтировать - места хватит всем. К тому же жители предлагают ограничить скоростной режим на дороге, установить «лежачих полицейских», а также оборудовать улицу камерами, чтобы отслеживать нарушителей.

Обустройство данной улицы как межквартального сквозного проезда было бы особенно полезно в период подготовки к международному Европейскому чемпионату по биатлону в 2023 году. Безопасность движения на дороге будет влиять и на безопасность спортсменов, уверена Ольга Архипова.

Сейчас улица Скрябина выглядит так. Жители переживают за детей, которые постоянно играют на дороге и могут попасть под машины. Фото: Евгения МОРЕВА

«Проблема решается быстро и оперативно»

- Здорово, что мы сюда заехали, что подняли проблему доступности биатлонного комплекса для пешехода. Если делаем дорогу для автомобилистов, то параллельно надо проектировать решение и для пешеходов. Об актуальности этой проблемы я узнал только сейчас и понял, почему эта улица важна. Я найду все возможности для того, чтобы решить этот вопрос, - пообещал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Владимир Барсук говорит, что о проблеме с дорогой узнал от инициативных членов ТОС «Биатлонный».

- Жители обратились ко мне, потом было большое количество комиссий, отработали этот вопрос с администрацией района, города, изыскали резервы, обратились к Андрею Александровичу Травникову. Донесли проблему и предложили вариант ее решения. Губернатор уже дал команду министерству, чтобы оно тоже подключилось. На мой взгляд, проблема решается быстро и оперативно. Источник бюджета для данных работ - по сути сэкономленные деньги от строительных работ по другим объектам. Непосредственно дорожные работы начнутся 25 августа, 12 августа проектная документация была выложена на аукцион, до 21 августа должны пройти торги. В течение сентября работы будут выполнены. Сумма данного проекта составляет более 3 миллионов рублей, - рассказал «Комсомолке» Владимир Барсук.

Владимир Барсук рассказывает, как удалось добиться асфальтирования улицы. Фото: Евгения МОРЕВА

Во время встречи вскрылась еще одна проблема, беспокоящая жителей частного сектора: большой поток машин на соседней улице Докучаева из-за строительства торгового центра «Восток». Нагрузка возросла в связи с тем, что в округе много жилых домов, плюс много строительного транспорта идет со стороны «Востока». Власти пообещали разобраться и с этой проблемой.