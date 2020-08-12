Группа ЭПМ и НГТУ подготовят технических специалистов

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Целью программы является создание условий для непрерывной подготовки кадрового резерва Группы ЭПМ в лице молодых специалистов, обладающих необходимым уровнем знаний и соответствующими компетенциями.

В настоящее время идет онлайн-набор абитуриентов. Как отмечают в приемной комиссии, география подачи заявлений не ограничивается Новосибирской областью, заявки на обучение поступают из Восточной Сибири, Казахстана и Урала. Для всех желающих доступны очные бюджетные программы на кафедре химии и химической технологии механико-технологического факультета, профиль «Химическая технология углеродных материалов».

- Партнерские программы, в рамках которых промышленные компании становятся стейкхолдерами в образовательной системе, решают множество важных задач. Вузы могут корректировать учебный план в соответствии с потребностями отрасли, а промышленные предприятия получают кадры высшей квалификации, владеющие необходимыми компетенциями и учитывающие специфику отрасли или предприятия, считает Василий Янпольский, декан механико-технологического факультета НГТУ.

По словам директора по персоналу Группы ЭПМ Светланы Михайловой, подобные программы, в свою очередь, позволяют выпускникам существенно сократить период адаптации, так как они знакомятся с производством еще на этапе обучения. Кроме того, планируется привлечение специалистов компании в качестве педагогов-практиков, которые будут знакомить обучающихся с особенностями технологии, вести отдельные лекции или целые курсы.