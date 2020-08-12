Успеть до сентября!

Депутаты контролируют работы в Нижней Ельцовке. Фото: Полина КОВАЛЬ

Благодаря проекту «Городская среда» дворы Новосибирска уже три года меняют вид на более комфортный и современный. У детей сбывается мечта о баскетбольной площадке под окнами, а молодые мамы благодарят депутатов за ровный асфальт, по которому легко катить коляску с ребенком. В этом году партия «Единая Россия», которая реализует этот проект, поможет отремонтировать 167 дворов. Корреспонденты «Комсомолки» вместе с депутатами побывали на территории домов № 3, 5 и 7 по улице Лесосечной в Нижней Ельцовке и лично посмотрели, как идет благоустройство.

- Мы выехали специально с контрольной функцией - увидеть, как эти работы проходят, встретиться с подрядчиком, с жителями. И впечатление очень положительное. Рассчитываем, что к 1 сентября работы будут закончены и мы проведем здесь еще одну встречу, чтобы вместе с жителями порадоваться тому, что получилось, - говорит депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин, председатель общественного совета партийного проекта «Городская среда».

Жители дома принимали активное участие в благоустройстве своего двора. Их слаженную работу отметила депутат Ирина Путинцева:

- Как депутат Совета депутатов города Новосибирска, я считаю, что самое сложное для жителей Советского района - это умение договориться, организовать людей. Район интеллектуальный, очень много мотивированных и интересных людей с активной жизненной позицией, но очень непросто прийти к единому мнению. На это могут уходить целые годы. Поэтому сегодня можно отметить, что важную роль играют старшие по дому. Также на примере данного объекта мы видим, что все делается для людей: велосипедные и пешеходные дорожки, детские площадки. И именно это - самая важная наша работа и забота на сегодняшний день.

Из федерального бюджета на благоустройство территории трех домов площадью 73 тысячи квадратных метров выделили около 50 миллионов рублей. В стоимость работ входит и создание условий для детских спортивных занятий - площадки, бордюры, тропинки, асфальтирование, прорезиненное покрытие. В этом году работы начали в мае, закончить их необходимо к 1 сентября. Подрядчик обещает успеть.

Обычно ремонт из-за сложности и разноплановости затягивается на два - три года. Но у депутатов есть пример - Затулинский дисперсный парк. Там сложилась уникальная ситуация. Подрядчик смог выполнить весь объем работ не за два года, а за один, и он также будет сдан к 1 сентября.

- Каждый год на проект «Городская среда» из федерального бюджета выделяется порядка 170 миллионов рублей. К этой сумме что-то добавляют город и область. Благодаря поддержке правительства Новосибирской области проекту удается получать дополнительные деньги и завершать такие масштабные работы, как Затулинский дисперсный парк. Хотелось бы, чтобы в нашем городе было как можно больше таких дворов, примеров комплексного благоустройства. На сегодняшний день могу сказать, что работы проведены достаточно качественно, подрядчик справляется с поставленными задачами. Объект действительно очень знаковый для города, - подчеркнул депутат Игорь Кудин.