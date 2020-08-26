Герою девятой роты вручили медаль

Игорь Тихоненко. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

Первый заместитель Председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров вручил награду нашему земляку - воину-десантнику Игорю Николаевичу Тихоненко, служившему в составе знаменитой 9-й роты в Афганистане.

Игорь Тихоненко служил в Афганистане с 1986 по 1988 годы. Юбилейную медаль «90 лет Воздушно-десантным войскам» ветеран афганской войны Игорь Тихоненко получил из рук Андрея Панфёрова, кавалера трёх орденов Красной Звезды и медали «За боевые заслуги», первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области. Поздравить товарища с награждением на торжественную встречу пришли военнослужащие, представители областной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана».

Подписал удостоверение о выдаче медали председатель «Союза десантников России», Герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Востротин. В Афганистане он был командиром полка, в котором служил Игорь Тихоненко. А организовал награждение героя в здании регионального парламента член Новосибирского областного Совета ветеранов, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Вячеслав Журавлёв.

Игорю Николаевичу, когда его призвали в армию, было 18 лет. Ушел служить он из Сузунского района Новосибирской области. Служил десантником в знаменитой 9-й роте, которая выстояла против сотен афганских моджахедов в бою за высоту 3234. Эта битва стала сюжетом для нескольких фильмов, в том числе, киноленты Фёдора Бондарчука «9-я рота». В фильме вся рота погибла, хотя на самом деле, как объяснил Игорь Тихоненко, на поле боя тогда пали шесть человек из 39.

- Бой был очень длинный - шел 12 часов, и очень большая сила на нас шла, - вспоминает ветеран Афганской войны. - Силы противника все пополнялись и пополнялись. Шестеро наших товарищей погибли, практически все остальные были ранены. Для меня этот бой был последним, потому что я скоро ушел на «дембель».

Время службы в Афганистане Игорь Тихоненко считает лучшим в своей жизни: «Были молодые, есть, что вспомнить!» С однополчанами он постоянно поддерживает связь, ведь с ними его навсегда связало боевое братство. За заслуги в годы войны и службу в ВДВ Игорь Николаевич Тихоненко награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Вручение награды. Фото: предоставлено Законодательным собранием Новосибирской области.

Как подчеркнул первый вице-спикер областного Законодательного Собрания Андрей Панфёров, значение и роль военной операции, в которой участвовал Игорь Тихоненко, пока недооценен.

- «Южный поход», как я называю операцию в Афганистане, еще войдет в историю. Историю военного искусства и историю нашей страны, - отметил первый вице-спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров. - Он недооценен. Недооценены люди, которые принимали участие в боевых действиях и организовывали эти боевые действия. Я вам скажу, что это все-таки великий период. В тот момент, когда в нашей стране шли уже необратимые процессы, к сожалению, а Советский Союз была великой страной – солдаты воевали, выполняли свой воинский долг. И каждый солдат, каждый офицер, старший офицер – заслуженным авторитетом пользовался у нашего населения. Это наша история. Последнее десятилетие существования СССР - это героический период нашей истории.

Подполковник Александр Греблюк, начальник политотдела 345-го отдельного парашютно-десантного полка высказал сожаление, что государство не использует в должной мере историю Афганской войны для военно-патриотического воспитания молодежи, что крайне важно.

- Государство будет сильным тогда, когда каждый солдат, каждый гражданин, на какой бы должности он ни находился, будет патриотом, - уверен Александр Греблюк. - Защищать наше Отечество можно не только с оружием в руках, но и будучи инженером, ученым, строителем. Каждый гражданин должен быть патриотом.

По мнению ветеранов войны в Афганистане, подвиги наших земляков должны стать примером для будущих защитников Отечества - примером беззаветной любви к своей Родине, примером самопожертвования ради товарищей по оружию, примером боевого братства. Добавим, что более 5,5 тысяч солдат и офицеров из Новосибирской области участвовали в войне в Афганистане.