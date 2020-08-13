«Мамка, меня завтра менты закроют»: рецидивист убил соседей, из-за которых отсидел в тюрьме треть своей жизни

Полиция задержала убийцу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

26-летний Вячеслав Мелехин провел на воле всего неделю. Этого времени хватило, чтобы повидать мать в родной деревне, от души напиться и отомстить своим прошлым жертвам, к которым лазил воровать и из-за которых попал в тюрьму.

ПУТЬ К ТЮРЬМЕ

В небольшом селе Блюдчанское Чановского района все семьи на виду. Местные жители рассказывают, что Вячеслав родился в многодетной, неблагополучной семье — сидевший отец часто выпивал, а мать почти не занималась воспитанием детей. Работать не любили, жили в основном со своего подсобного хозяйства.

Когда Вячеславу было 11 лет, у него умер отец. Лишившись уголовного авторитета, а также тяжелых оплеух за проступки, мальчишка расправил плечи. Начал с обычного непослушания: стал месяцами прогуливать школу. Потом воровал у соседей все, что плохо лежит. Когда вырос, то уже в открытую грабил соседей в селе, забирая даже последнюю еду из холодильника. К своему совершеннолетию Слава натворил достаточно, чтобы укатить из села по этапу. Даже родная мать тогда выдохнула, потому что сама побаивалась сына — бил ее.

— Со школы он занимался кражами. В 18 лет он опять забрался в три квартиры, в том числе к пенсионерам-соседям, напугал, что убьет. Суд дал 7,7 лет за грабеж, угрозу убийством, сбыт краденого, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий Пахотин, местный участковый.

Сейчас уже понятно, в тюрьме Мелехин не исправился, а обозлился. Вынашивал план мести соседям. Ему казалось, что о преступлении никто не узнает.

«УБИЛ, ВЫПИЛ И ЛЕГ СПОКОЙНО СПАТЬ»

Сначала действительно подумали, что случилась беда, а не убийство. В ночь на 11 августа в селе загорелся дом. Внутри нашли обгоревшие тела хозяев — 67-летнего мужчины и 69-летней женщины. Но опытные криминалисты сразу поняли — дело нечистое. Пенсионеры, которые к тому же были инвалидам, оказались убиты: у мужчины перерезано горло, а у его супруги пробита голова. И все эти страшные события уж как-то подозрительно совпали с возвращением из тюрьмы Мелехина.

Догадки местных жителей развеяла мать осужденного. Где-то в случайном разговоре с подругами призналась, что сын выпивал накануне и «грозился отомстить».

— Пьяный он тогда был, — рассказала КП-Новосибирск мать Вячеслава Светлана Епифанова. — Вернулся домой ночью, сказал: «Мамка, меня завтра менты закроют». Потом еще выпил и спать лег спокойно. Старший брат его, сестра — нормальные выросли, а этот как бурьян при дороге…

Женщина признается: сама облегченно вздохнула, когда на пороге появились оперативники и следователь. Натворил дел? Берите и увозите.

— Следователи уже выяснили, что мужчина через окно проник в дом к потерпевшим и стал предъявлять им претензии, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник СКР региона Анастасия Кулешова. — Ранее в 2013 году подозреваемый, действительно, был осужден за имущественные преступления, совершенные в отношении указанных потерпевших. Освободившись из мест заключения, он решил отомстить пенсионерам за то, что в свое время они дали изобличающие его показания. В ходе выяснения отношений нанес хозяину дома не менее 4 ножевых ранений, а его сожительнице — несколько ударов табуретом по голове. Чтобы скрыть преступление, поджег дом. Исполняя задуманное, он набросал разные вещи на потерпевших, после чего поджег их и ушел.

ЛЮБОВЬ И «МИЛОСЕРДИЕ»

Местные жители говорят о погибших как об очень тихих и мирных людях, которые никогда не ссорились с соседями и вообще никому не мешали. Они были инвалидами и вся их жизнь заключалась в ежедневной заботе друг о друге. Известно, что пара познакомилась в местном отделении для одиноких стариков и инвалидов «Милосердие».

— Люда поступила к нам десять лет назад, она осталась одна и без жилья. Был еще брат из Чанов, но тогда они не общались. Всегда помогала и на огороде, и где попросят. Вязала носки и свитера для приюта в свободное время, очень душевная была женщина. Через год к нам поступил Виктор, они сдружились и решили на старости лет купить домик в Блюдчанском, создать семью, жить тихим счастьем. Очень жалко их, хорошие были люди, добрые, — поделилась воспоминаниями с КП-Новосибирск сотрудница социального приюта.

…Вячеславу Мелехину теперь грозит внушительный срок — до 20 лет. Остается надеяться, что оказавшись опять на свободе, он не начнет исполнять план новой мести. Да и кому мстить?..

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