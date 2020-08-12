Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 августа 2020 года: болезнь отступает - зараженных все меньше

Врачи стараются побороть опасную болезнь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 августа 2020 года таковы: за прошедшие сутки COVID-19 выявили у 64 человек, в регионе продолжается спад заболеваемости. По данным оперативного штаба, с момента вспышки COVID-19 в Новосибирской области зарегистрировано 10398 случая заражения коронавирусом, среди заболевших оказалось 604 ребенка. Новосибирская область по-прежнему занимает 15-е место в рейтинге регионов России.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 13 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАБОЛЕВАЮТ

Количество излечившихся за сутки превышает число новых случаев заражения COVID-19 в два раза. Вчера из больниц выписали сразу 146 пациентов, которые выздоровели от коронавируса. Общее число излечившихся составляет 8 770 человек.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В Новосибирске пять пациентов за сутки скончались от COVID-19. По данным оперативного штаба, среди погибших оказался один мужчина в возрасте 61 год и четыре женщины в возрасте 60 лет, 63 года, 71 год и 84 года. Общее число смертей от коронавируса выросло до 297 человек.

ВЫПЛАТЫ ЗА КАРАНТИН

Власти Новосибирской области выплатили предприятиям более 18 млрд рублей. В эту сумму включены все меры господдержки: компенсация убытков по кредитам и субсидиям на текущую дату, по страховым взносам и налогам за 2020 год. Кроме того, Важной мерой поддержки оказались кредиты на зарплату по ставке 2% годовых.

УЗНАЕТ И В МАСКЕ

Новосибирские ученые создали программу для распознавания лиц людей, на которых надеты медицинские маски. Система считывает ту часть лица, которая открыта, и сравнивает ее с биометрическими данными, загруженными в базу системы. Разработку называют прорывной, она позволяет пропускать по 30-40 человек в минуту и требует более дешевое оборудование, чем зарубежные аналоги.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 64 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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