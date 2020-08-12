«Мы можем делать экономнее и качественнее, чем чиновники»: «Новые люди» заявили о своих амбициях

Автор фото: Яна Шубейкина

Здание Цифрового делового пространства в Москве на день окрасилось бирюзой. Экраны внутри и снаружи, стенды, папки для документов - всюду брендовый цвет молодой, но амбициозной партии. В этот день «Новые люди» объявили второй съезд.

«Административный рынок угроз» пора закрывать

Первый съезд состоялся в марте, и уже тогда «Новые люди» заявили, что будут готовить кандидатов к выборам в сентябре. Буквально тут же вступили в силу ограничения из-за пандемии коронавируса, но партия успешно собрала команду и запустила яркую кампанию. Теперь, едва ограничения сошли к минимуму, «Новые люди» снова встретились. Уже с новыми кадрами, которые поборются за мандаты в 13 регионах страны. На съезде же собрались 300 делегатов из 55 регионов. Еще - специальные гости и десятки журналистов. Основатель партии Алексей Нечаев рассказал, что намерены менять в стране «Новые люди». - Мы видим, что в разных регионах есть и отличающиеся темы, и сквозные. Например, тема образования - сквозная для всех регионов, мы ее прорабатываем в целом ряде проектов. Другая тема - дороги, прежде всего - безопасность на дорогах. Мы видим, что во многих регионах власть думает только о том, как собрать с водителей больше денег, а не о том, как сделать, чтобы меньше людей гибло, меньше детей ранилось, меньше аварий на дорогах случалось, - сказал Нечаев и стал приводить примеры из конкретных регионов. - Очень проблемной оказалась тема точечной застройки. Местные единороссы - в основном сами застройщики, и конечно, для них город - поле добычи. - Про какой регион говорит? Новосибирская область? - шепотом спросил у коллег припозднившийся журналист. - Нет, Воронеж, - ответила девушка с диктофоном. По словам Нечаева, «Новые люди» - это альтернатива политикам уходящего прошлого, политикам, которые ставят уже не актуальные цели и, например, эксплуатируют страхи людей. В частности, страх развала страны. - Я думаю, страха развала страны, какой был в 1990-х годах, у народа давно нет. Уже лет 15, наверное. Что ж мы за люди, если до сих пор боимся и боимся? Этот страх живет во власти. Во власти есть такие - силовики, еще кто-то, - кто просто торгует этим страхом. Создают угрозу, а потом находят деньги, чтобы с этой угрозой бороться. Так устроен «административный рынок угроз», - поделился мнением Алексей Нечаев. Вскоре и делегаты, и пресса заняли места в просторном зале. Сначала состоялись выборы нового главы партии. Прежде им была председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. Она сложила полномочия, и «Новых людей» возглавил Алексей Нечаев - участники съезда выступили за него единогласно. - Мы не те, кто участвует ради участия. Мы пришли побеждать, чтобы улучшить жизнь людей в каждом городе и регионе, - обратился Алексей Геннадьевич уже к делегатам. - Мы делаем ставку на людей, которые уже добились чего-то в жизни, которые могут показать и доказать это избирателям. Новые люди - это люди дела. Мы уже в этом году реализуем несколько десятков проектов развития. Мы докажем, что не только государство может делать реальные дела. Мы будем не только критиковать, но и делать сами - экономнее и качественнее, чем чиновники и орда прикормленных ими подрядчиков.

Автор фото: Яна Шубейкина

Тина Канделаки показала «Стульчик»

Далее делегаты стали презентовать свои проекты. И многие из них были запущены еще до создания партии - кандидаты и прежде занимались общественной деятельностью. О том, какие идеи хотят воплотить, участники съезда рассказывали со сцены. Со своими проектами знакомили и на региональных стендах в фойе. Создание благоприятной среды для инвалидов, решение экологических проблем, спортивные проекты - о том, как будут воплощать эти и многие другие проекты, «Новые люди» рассказывали наглядно - с бумагами, видеопрезентациями. Среди зрителей оказалась телеведущая Тина Канделаки, которая приехала на съезд в качестве специального гостя. У некоторых стендов она останавливалась, чтобы подробнее расспросить об идеях. В лучших традициях опытного журналиста гостья задавала авторам проектов неожиданные вопросы. - Меня зовут Сергей Бушма. Наш проект - Центр начальной спортивной подготовки. Мы занимаемся выявлением спортивного потенциала у детей в возрасте от 3 до 14 лет, - воодушевившись вниманием Тины, принялся рассказывать кандидат партии «Новые люди» из Новосибирска. - Наша программа тренировок построена таким образом, что включает в себя выявление спортивного потенциала ребенка. Потому что выбор спортивной секции зачастую зависит от нереализованных амбиций родителей, веяний моды… - Презентация хорошая, я уже вижу. Вот смотрите, если вдруг - вы же партия - в какой-то момент ваш кандидат станет Президентом России… Как вы считаете, какое количество часов физкультуры должно быть у школьников? - внезапно задала задачку собеседнику Тина Канделаки. - Три раза в неделю достаточно. - А вы сами-то спортом занимаетесь? - продолжила расспрашивать журналистка, которая сама является апологетом спорта. - Занимаюсь. Фитнес-клубы закрыты, но мы занимаемся дома. Зарядку на улице никто не отменял, бегаем, обливаемся, - отчитался Сергей Бушма. Удивляя собравшихся вокруг зрителей, Тина присела на корточки и вытянула вперед руки. Призвала собеседника повторить за ней. Тот присел напротив. - Это самое простое упражнение. «Стульчик» называется, - пояснила телеведущая и предложила ежедневно выполнять его, увеличивая длительность одного приседания. - Я это упражнение раньше не делал, но включу его в свою программу тренировок, - заверил Сергей.

«Не бойтесь рисковать!»

Автор фото: Яна Шубейкина

Потом Тина Канделаки прошла в зал и в назначенный час поднялась на сцену - настало время ее мастер-класса. Публику она держала без малого два часа. О том, как добиваться успеха с помощью соцсетей, как добиваться целей - казалось бы, об очевидных для гостей вещах она рассказывала так увлекательно, что снова и снова получала в награду аплодисменты. Рассказ Тина сопровождала примерами из собственной жизни. - Очень важно понимать, чем ты готов рискнуть ради своей идеи, - заявила Тина и вспомнила, как ее, юную, считали безнадежной для работы на телевидении. - Я жила в Тбилиси, образование я получила благодаря тому, что родители продали трехкомнатную квартиру и переехали в двухкомнатную. Потом, чтобы продолжить, продали двухкомнатную и переехали в однокомнатную. А я хотела прорваться в Москву, в Институт повышения квалификации сотрудников радио и телевидения. И вот родители продали и эту квартиру, переехали в съемную, а я отправилась в Москву. Я очень хорошо знаю, что значит - назад дороги нет. Родители пожертвовали последним, чтобы моя мечта осуществилась. Я не призываю вас продавать что-то, чтобы реализовать мечту. Но если вы хотите ради своей мечты приложить невероятные усилия, не бойтесь рисковать!