Приключения нетрезвых горожан

Фото: Алексей ФОКИН

7 августа сотрудники службы безопасности супермаркета, расположенного на проспекте К. Маркса, выявили в своем коллективе недобросовестного сотрудника. Мало того, что он пришел на работу в нетрезвом состоянии, так еще и, будучи отстраненным от службы, похитил три плитки шоколада стоимостью 350 рублей каждая. Кража не осталась незамеченной трезвыми и внимательными коллегами. А прибывшие по вызову бойцы ГБР ГВАРДИИ задержали недостойного сотрудника и передали его сотрудникам полиции.

7 августа в 20.45 в продуктовый магазин на улице Титова вошел нетрезвый мужчина, который открыл в торговом зале бутылку молока и тут же залпом опустошил ее. Продавцы, опасаясь, что мужчина не рассчитается за товар, нажали кнопку тревожной сигнализации. Бойцы ГБР прибыли в магазин спустя 5 минут и узнали, что страждущий уже ушел, добросовестно рассчитавшись за выпитое молоко.

7 августа в 23.59 группу быстрого реагирования вызвали в магазин по продаже пива, расположенный на улице Колхидской. Продавцов испугала завязавшаяся между двумя нетрезвыми девушками драка неподалеку от торговой точки. Они опасались, что в результате потасовки магазину будет причинен ущерб. Прибывший к объекту экипаж ГБР драку прекратил, предотвратив возможный ущерб и магазину, и самим девушкам.

8 августа пивной магазин, находящийся на улице В. Уса, настойчиво атаковал пьяный новосибирец. Первый раз работники нажали кнопку тревожной сигнализации в 14.21, когда шатавшийся сибиряк задел и уронил на пол монитор компьютера. Поскольку монитор в результате падения не разбился, мужчину отпустили. Второй раз ГБР вызвали в этот же магазин в 19.34 - тот же самый сибиряк вернулся в магазин уже не один, а с друзьями и намеренно попытался разбить уцелевший монитор. Бойцы ГБР при задержании нарушителей столкнулись с сопротивлением, в связи с чем были вынуждены применить специальные средства - наручники. Все задержанные были переданы полицейским, а причина возникшей неприязни к компьютеру так и осталась невыясненной.

Два дня подряд, 8 и 9 августа, сигналы тревоги поступали в дежурную часть ГВАРДИИ из кальянной, расположенной на улице Заречной. В первый день хозяйка заведения сама вызвала ГБР, чтобы бойцы выгнали из кальянной ее бывшего мужа. А на следующий день вызов делала ее мама, когда тот же бывший супруг, находясь в нетрезвом состоянии, попытался залезть в кальянную через окно. Нарушитель был задержан и передан наряду полиции.