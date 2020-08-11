Путинские выплаты семьям с детьми в Новосибирске осенью 2020 года: кто и на что имеет право

Мамам нужно поторопится подать заявления, чтобы получить выплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибиряки могут рассчитывать на путинские выплаты семьям с детьми в Новосибирске осенью 2020 года.Корреспонденты КП-Новосибирск подготовили самый полный перечень положенных льгот в регионе: пользуйтесь нашей подсказкой.

1. ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Ежемесячная выплата предоставляется семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, если размер дохода на каждого члена семьи не превышает размер прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области (за второй квартал 2019 года — 11 738 руб.). Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составит 6018,5 руб.

Важный момент: ребенку должно было исполниться 3 года не ранее 1 января 2020 года. Ежемесячная выплата назначается на срок 12 месяцев со дня обращения за ее назначением. Обратиться нужно не позднее 31 декабря 2020 года.

2. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 10000 РУБЛЕЙ

Полагается на каждого рожденного (усыновленного) ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Для получения выплаты следует обратиться до 1 октября 2020 года.

3. ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ (ЕЖЕМЕСЯЧНО) НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ В АПРЕЛЕ — ИЮНЕ 2020 ГОДА ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Эта льгота положена только тем, кто проживает на территории Российской Федерации, имеет ребенка в возрасте до 3 лет и кому положен материнский капитал.

Важный момент: право на материнский (семейный) капитал должно было возникнуть до 1 июля 2020 года.

4. ВЫПЛАТА В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ В АПРЕЛЕ — ИЮНЕ 2020 ГОДА

Выплата в размере 5000 рублей на детей в возрасте до 3 лет в апреле — июне 2020 года

Положена на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации. Для получения выплаты следует обратиться до 1 октября 2020 года.

Важный момент: первый ребенок в семье должен родиться или быть усыновленным в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года.

ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ

— Ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области — 344,91 руб. (517,34 руб. в повышенном размере)

— Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей — 11 698 руб.

— Областной семейный капитал при рождении третьего, последующего ребенка — 108 160 руб.

— Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, регулирующие образовательную программу дошкольного образования, в размере 20% от платы на первого ребенка, 50% — на второго, 70% — на третьего и последующих детей

— Единовременное дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье — 6000 руб. — на первого ребенка, 12 000 руб. — на второго, 18 000 руб. — на третьего и последующих детей

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Заявление о предоставлении выплат может быть направлено в форме электронного документа с использованием Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) или информационной системы ПФР «Личный кабинет застрахованного лица», а также есть возможность подать заявление лично в клиентских службах Пенсионного фонда либо в МФЦ.

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