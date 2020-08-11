«Американцы к ним тоже подбирались, но взять Курилы смогли только мы»: 95-летний разведчик-топограф вспоминает легендарный бой за острова

Владимир Степанов - единственный оставшийся в живых новосибирский ветеран, который участвовал в битве. Фото: Алена МАРТЫНОВА

18 августа исполнится 75 лет со дня битвы за Курилы. «Комсомолка» разыскала в Новосибирске единственного оставшегося в живых ветерана, который воевал с японцами за острова. Старшина Владимир Степанов до сих пор с ужасом вспоминает тот ночной захват основной сопки, где навсегда полегли тысячи советских солдат. Важно было не просто вытеснить со 165-й высоты многочисленную армию японцев, но и продержаться там до прибытия подкрепления. Двое суток противник атаковал яростно и часто. Сдаваться было нельзя... Это произошло 75 лет назад...

...А сейчас Владимир Степанов бодрым шагом добрался до редакции «КП». Ветерану, на минуточку, недавно исполнилось 95 лет. Но он наотрез отказался принимать журналистов дома и под предлогом того, что «нужно ходить каждый день и много», самостоятельно добрался в центр Новосибирска.

— Это пустяки, раньше я пешком проходил по 30 тысяч километров, когда был геологом. Сейчас уже не могу столько, — посетовал легендарный разведчик-топограф. — Возраст все-таки. Слышу теперь плохо и зрение подводит. Зато память светлая. Все помню, особенно тот наш бой. Спрашивайте!

Владимир Степанов заверил, что в годовщину битвы помянет товарищей и выпьет боевые 100 грамм. Фото: Алена МАРТЫНОВА

«НАС ПРОВОЖАЛИ КАК ГЕРОЕВ»

Шумшу — самый близкий к Камчатке из Курильских островов, он являлся основной военной крепостью японцев, где базировалось их 80-тысячное войско. Японцы уже тогда шли в ногу со временем и были упакованы по последнему слову техники: гарнизон мог похвастаться самым современным оружием, танками, авиацией. На острове находились стрелковая дивизия, танковый полк, полк ПВО, два аэродрома с выходящими наверх взлетными полосами. Все укрепления построили китайские военнопленные.

— И вот нам сказали ехать туда и брать Курилы. Приказ застал меня, 20-летнего бойца, в Петропавловске-Камчатском, где я тогда служил, — рассказал КП-Новосибирск Владимир Степанов. — Взятие именно Шумшу было стратегически правильным решением, ведь там дислоцировались основные силы японцев. Кроме того, к берегам этого острова и с моря, и с воздуха уже пытались подобраться американцы. Но их корабль японцы захватили и сделали из него оборонительную крепость с десятками пулеметов, а десантники, даже не успев приземлиться, были расстреляны в воздухе. Операция нас ожидала, на первый взгляд, совсем провальная.

Командование 2-го Дальневосточного фронта понимало, что перевес сил на стороне противника, однако собрать на захват Курил смогло только 64 судна, куда поместилась малочисленная армия, едва достигающая 10 тысяч советских солдат.

— Я до сих пор помню тот волнительный момент, когда мы отходили от берега 15 августа. Проводить нас на сопке собрались, наверное, все местные жители Камчатки. И солдаты, моряки со всех кораблей в один голос дружно запели «Прощай, любимый город», — голос ветерана дрогнул от нахлынувших воспоминаний.

В прежние годы ветераны встречались на братской могиле. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТУМАННАЯ ПЕРСПЕКТИВА

17 августа на подходе к Шумшу произошло настоящее чудо. Природа словно прикрыла советских бойцов, окутав остров-крепость густым туманом. Это позволило нашим судам как можно ближе подобраться к земле. Но полностью замаскироваться не получилось — первые корабли попали под перекрестный огонь, многие солдаты в панике выпрыгивали за борт, погибали от пуль или тонули. Утром весь берег после прилива был усыпан телами моряков. Но это страшное зрелище не сломило волю к победе у выживших советских солдат.

— Да мы были практически не вооружены, в распоряжении имелись только корабельные пушки, но стрелять ими без наводки — это попусту тратить снаряды, — объясняет Владимир Степанов. — Поэтому решили, что надо брать одну из сопок, на 165-й высоте, и уже оттуда корректировать огонь по японцам.

После жестокого боя до желанной высоты смогли добраться около 200 человек. А там советских солдат ждал неприятный сюрприз: все рации намокли и вышли из строя, корректировать огонь было нереально. Тогда молодые бойцы применили смекалку, вызвавшись добровольно с помощью красных флажков подавать нашим кораблям сигналы, куда стрелять. Сигнальщиков одного за одним снимали японские снайперы. На место погибшего товарища тут же вставал следующий. И план сработал! Прицельным огнем удалось поджарить несколько передовых позиций японской армии. Самоуверенность противника пошатнулась.

— Я сбился со счета, сколько атак на нас было. Меня контузило, — продолжает Владимир Степанов. — Силы наши уже были на исходе, а подмога никак не появлялась. И тогда мы решили, что лучше погибнем, чем сдадим завоеванную такими жертвами высоту. Японцы были совсем близко — метрах в 40. И тогда наш сигнальщик вышел и вызвал огонь по сути на себя, на нашу сопку.

Памятник русским воинам уже 20 лет не встречал легендарный десант. Фото: Алена МАРТЫНОВА

НЕВЕРОЯТНАЯ ПОБЕДА

Оказавшись под обстрелом своих же орудий, русские все равно не сдавались. Этот просто самоубийственный ход обескуражил самураев. Они замешкались, пытаясь разгадать странную стратегию советских солдат, этой паузой и воспользовалась наша армия.

Из 200 ребят, кто самоотверженно держал высоту, выжили лишь восемь, среди них и наш ветеран Владимир Степанов. Главная цель этой кровопролитной битвы была успешно достигнута. Менее чем за неделю русские десантники выкурили хваленую Квантунскую армию с Курильских островов.

В эту победу сложно поверить до сих пор. Горстка легендарного десанта и отважных моряков смогла выстоять против 80-тысячной армии противника и добиться ее полной капитуляции.

— Несколько лет назад ко мне приезжали японские журналисты, расспрашивали про тот бой, — с гордостью за нашу армию говорит ветеран. — Иностранцы недоумевают и думают, что нам помогало какое-то чудо. И до сих пор нет-нет да и заводят разговоры о том, что часть Курильских островов надо отдать им. С чего вдруг? Эти острова пропитаны нашей кровью, и они по праву русские! Они наши! Японцы тогда были агрессорами, вредили нам в войне с Германией. Мы вынуждены были держать на Дальнем Востоке десятки полнокровных дивизий, потому что если бы Сталинград пал, то они обязательно напали бы…

Запавшие в душу строчки русского вальса боец перечитывает до сих пор. Фото: Алена МАРТЫНОВА

НАША ПАМЯТЬ

После окончания Второй мировой выжившие участники Курильской битвы каждые пять лет встречались на Шумшу, поминая погибших друзей.

По сей день напоминанием о тех жестоких баталиях являются разбитые танки и самолеты, поросшие травой. Поверхность острова испещрена воронками от разорвавшихся мин и снарядов. Сохранились даже некоторые военные сооружения: окопы и склады.

А на самой сопке возвышается памятник русским воинам, которые полегли на поле боя. Правда, добраться до него теперь могут уже не все участники героических событий.

— В последний раз мы виделись в 2000 году. На острове собралось человек 8 — 12. Сходили на братскую могилу. С тех пор уже 20 лет прошло, и неизвестно, сколько нас теперь живых-то осталось, — качает головой Владимир Степанов. — Мы не обменивались адресами и телефонами тогда, связи с родственниками тоже нет... Знаю, пять лет назад нас из десанта оставалось только двое. А уж сегодня, наверное, я и вовсе один.

На память о тех встречах у бойца сохранились пожелтевшие черно-белые фотографии. На обороте одной из них — запавшие в душу строки русского вальса «На сопках Манчьжурии», автором которых был военный капельмейстер полка Илья Шатров:

Страшно вокруг,

И ветер на сопках рыдает.

Порой из-за туч выплывает луна,

Могилы солдат освещает.

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