Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 11 августа 2020 года: какие послабления начали действовать в городе

Вслед за летниками в Новосибирске открылись рестораны. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 11 августа 2020 года тревожные: с наачла вспышки в регионе выявлено 10269 случаев заболевания коронавирусом, в числе инфицированных оказались 599 детей. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области обнаружено 89 новых больных COVID-19. Новосибирская область занимает 15-е место в рейтинге регионов России.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 7 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ОТКРЫВАЮТ РЕСТОРАНЫ

Власти Новосибирской области разрешили работу ресторанов. На заседании правительства губернатор Андрей Травников отметил, что на прошлой неделе была хорошая динамика и ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Раньше в регионе работали только летники и можно было взять еду на вынос.

КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

Бассейны в Новосибирске возобновят работу в ближайшее время. В правительстве Новосибирской области решили разрешить их работу по итогам прошлой недели. Повлияло то, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалось.

ВЫЛЕЧИВШИХСЯ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

Число новых случаев COVID-19 превысило количество излечившихся в несколько раз. За прошедшие сутки врачи выписали из больниц всего 28 пациентов, которые полностью выздоровели от опасного заболевания. Общее число излечившихся теперь составляет 8487 человек.

УМЕРЛИ ПЯТЕРО ПАЦИЕНТОВ

За прошедшие сутки пять человек скончались от коронавируса . Как сообщили в оперштабе Новосибирской области, среди жертв опасного заболевания оказались мужчины в возрасте 40 лет, 45 лет и 64 года, а также женщины в возрасте 81 год и 87 лет. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 285 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 89 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты залы заведений и летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Бассейны: открыты с 10 августа

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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