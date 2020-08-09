Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 августа 2020 года: новый рекорд и больше 10 тысяч заболевших

Семь человек умерло за сутки. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 августа 2020 года таковы: в регионе зарегистрировано 10182 случая заражения, среди заболевших - 597 детей.

Новосибирская статистика.

ЗАБОЛЕВШИХ ВСЕ МЕНЬШЕ

В Новосибирске зафиксирован самый низкий показатель заболеваемости за сутки за последние два месяца. По данным оперштаба, выявлено 52 заразившихся человека. С отрицательными тестами из больниц выписали 33 человека.

НЕ УДАЛОСЬ СПАСТИ СЕМЕРЫХ

Семь человек скончались в Новосибирске от коронавируса за минувшие сутки. В оперштабе рассказали, что умершие пациенты - это мужчины в возрасте 62 и 70 лет, и женщины в возрасте 45, 68, 71, 74 года. Всего в регионе от болезни умерло 280 человек.

«ОНИ ПРОСТО СЛУШАЛИ МУЗЫКУ»

Сибиряки устроили запрещенную вечеринку в центре Новосибирска во время карантина, перегородив проезжую часть.Очевидцы тут же вызвали полицию: правоохранители забрали организаторов тусовки в отдел. Теперь им грозит штраф до пяти тысяч рублей.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 99 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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