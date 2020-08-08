«Карантин мне помог... потолстеть»: модель набрала 10 килограммов и стала больше зарабатывать

Вот это наш размер! Фото: предоставлено из личного портфолио Екатерины Захаровой/фотограф Данил ЯРОЩУК.

Екатерина Захарова в свои 25 лет — одна из самых востребованных в России и мире модель категории Plus Size. У девушки весом почти 100 килограммов море поклонников и контракты с известными брендами и международными агентствами. Но так было не всегда. Свою историю Катя рассказала журналистам КП-Новосибирск.

Магазины нижнего белья часто зовут модель для рекламы. Фото: предоставлено из личного портфолио Екатерины Захаровой/фотограф Данил ЯРОЩУК.

«ПАПА С ДЕТСТВА ГОВОРИЛ: «ТЫ ТОЛСТАЯ И НЕКРАСИВАЯ»

Карьера девушки Plus Size началась неожиданно. Путь к известности был непрост. Даже родные и близкие не всегда поддерживали.

— Мне папа и другие родственники с детства говорили: «Ты толстая и некрасивая», — рассказала КП-Новосибирск Екатерина. — Я очень комплексовала. О карьере модели вообще не было никаких мыслей. Но однажды подруга привела меня в агентство. Я тогда носила одежду 46-го размера.

Попробовала и понравилось: фотосессии, показы, вспышки фотокамер, атмосфера творчества и моды. Катя всегда искала возможность реализации своего творчества. А знакомые и родные твердили: «Зачем тебе это все надо? Это же несерьезно! Иди работай и будь как нормальные люди».

Одежда размера Plus Size бывает и модной, и красивой. Фото: предоставлено из личного портфолио Екатерины Захаровой/фотограф Данил ЯРОЩУК.

Но Катя не обращала внимания и продолжала двигаться вперед. А потом произошел переломный момент. Из-за неправильно назначенного лечения девушка резко набрала больше 30 килограммов, впала в жуткую депрессию. В агентстве ей сказали прямо: «Или худей, или иди в модели Plus Size». Кто бы мог подумать, что именно среди полных красавиц Катя и станет знаменитой?

— Единственный человек, кто был всегда за меня и поддерживал, — моя мама. На первые поездки в другие города, чтобы попробовать себя в роли модели Plus Size, финансово помогала именно она. Я безмерно благодарна ей за это, — продолжает Екатерина.

Потом девушка стала объединять вокруг себя пышнотелых сибирячек, учить их любить себя и принимать такими, какие они есть. Несколько лет Катя является наставницей в модельном агентстве Новосибирска, а еще — творческим вдохновителем и старшей подругой для новичков.

Милая улыбка всегда подкупает фотографов. Фото: предоставлено из личного портфолио Екатерины Захаровой/фотограф Данил ЯРОЩУК.

«ЖДУ, КОГДА ОТКРОЮТ ГРАНИЦЫ»

Карантин, конечно, немного нарушил планы, и пришлось несколько недель посидеть в квартире, но такой отдых пошел на пользу.

— Я поправилась на 10 килограммов, — признается Екатерина.

И если кто-то и расстраивается из-за «наеденных» в период самоизоляции килограммов, то точно не она. Для нее полтора-два размера сверху — это весомый плюс. Заказчики фотосессий брендовой одежды для пухлых барышень теперь готовы носить Катю на руках. Большие размеры нынче в моде, население планеты активно полнеет, а значит, и у моделей Plus Size в работе намечается повышенный спрос.

На съемках для хорватского бренда одежды. Фото: предоставлено из личного портфолио Екатерины Захаровой/фотограф Данил ЯРОЩУК.

Бонусом стали новые заказчики, и без того плотное расписание съемок стало еще насыщеннее.

А еще Катя развивается не только как модель, но и как дизайнер. Она придумывает новые фасоны одежды и разнообразные рисунки для печати на одежде.

— Если я не еду в Китай, то Китай едет ко мне, — шутит девушка. — Сейчас я продюсирую съемки для китайского рынка, несмотря на пандемию и закрытые границы. Я делаю материал здесь, в России, отправляю в Китай, и его используют на торговых интернет-площадках. А вообще, жду, когда откроют границы. Нужно зарабатывать на квартиру. Подумываю сейчас даже об ипотеке, но всему свое время.

Селфи в примерочной. Фото: предоставлено из личного портфолио Екатерины Захаровой/фотограф Данил ЯРОЩУК.

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