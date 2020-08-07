«Вы проголосовали за правду» - кандидаты от партии Захара Прилепина ответили на вопросы новосибирцев

Кандидаты от партии «За правду» ответили на вопросы в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В радиостудии «Комсомольской правды» побывали новосибирские кандидаты в депутаты от партии «За правду». Гостями эфира стали Владимир Макаренко, который выступает за перемены в системе образования и Илья Никитин, чья специализация – здравоохранение. Гости ответили на вопросы радиослушателей, рассказали о миссии партии.

- Я хочу поблагодарить всех тех, кто нас поддержал. Это была напряженная работа, - высказался о процессе сбора подписей Владимир Макаренко. - Все, кто нас поддержал - это просто родня можно сказать. Люди которые ставили подписи – братья и сестры. Большое спасибо, вы седлали все правильно. Вы проголосовали за правду!

В эфире радиостанции Владимир жестко высказался против системы ЕГЭ в образовании и, парирует реплики слушателей, объяснил, чем партия «За правду» отличается от других партий. Его коллега больше говорил о здравоохранении - сфере, которая близка ему. В частности, тоже отвечая на вопрос, слушателя, высказался о системе переподготовки медиков.

- Медицина постоянно двигается вперед. Здесь, опираясь на старые программы проходить переподготовку не правильно даже по отношению к здоровью людей. Необходима система, по которой врачи получали бы полное переобучение и загружали в себя все новое, что пришло в медицину, - сказал кандидат.

Посмотреть полную видеозапись ответов на вопросы можно здесь