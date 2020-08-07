Объявлены победители конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Среди лауреатов конкурса - три сибиряка. Из Новосибирска, Томска и Барнаула.

На конкурс поступило свыше 2 500 работ от более 1 200 журналистов из всех регионов страны. Наибольшей популярностью пользовались номинации «Интернет-СМИ» (822 материала) и «ТВ и радио» (475 сюжетов). В номинацию «Печатная пресса» подано 427 статей, в «Социальные медиа» - 148 публикаций. В специальной номинации «5G» от партнера конкурса журналисты зарегистрировали 45 работ. В спецноминации «Кибербезопасность» от «Ростелекома» - 169. «Цифровая экономика» от портала «Будущее России. «Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС, стала самой популярной спецноминацией - 452 публикации.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- В этом году наш конкурс побил собственные рекорды по количеству участников и заявленных ими работ - на 35% больше, чем в прошлом. Это говорит о возрастающем интересе журналистов к цифровой трансформации в нашей стране и популярности ИТ-направления в целом. Мы поздравляем победителей IX конкурса и уже сейчас приглашаем всех на следующий, юбилейный, который мы запустим осенью этого года - сказала вице-президент по внешним коммуникациям «Ростелекома» Кира Кирюхина.

- Приятно, что конкурс с каждым годом становится популярнее, и у него появляются свои традиции. Мы стали партнером уже во второй раз. Мы - высокотехнологичная компания, которая делает ставку, в первую очередь, на инновации и их успешное внедрение, и поэтому очень ждем появления возможности в России для развертывания сетей пятого поколения, - отметил генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные системы Хироши Кавада.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

«Печатная пресса»

1 место - Евгений Лобанов, «АиФ-Урал», Екатеринбург;

2 место - Олег Клименко, издательская компания «Золотой Рог», Владивосток;

3 место - Александр Месаркишвили, «Николай Зенин: "Эффективнее соревноваться не с конкурентами, а с самим собой вчерашним"», «Континент Сибирь», Новосибирск.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Радио и телевидение»

1 место - София Гафарова, ГТРК «Тула»;

2 место - Михаил Сергейчик, «Биометрия - лицом к будущему», НП «ФКИ», Томск;

3 место - Саркар Магомедов, ТК «Россия 1», Дагестан.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Интернет-СМИ»

1 место - Ксения Стеценко, РИА «Подмосковье сегодня», Московская область;

2 место - Наталья Овчарук,ИА «Башинформ»,Башкортостан;

3 место - Татьяна Зырянова, портал Properm.ru, Пермь.

«Социальные медиа»

1 место - Алексей Лисовицкий, портал «Голографика», Самара;

2 место - Сергей Волков, media-reporter.livejournal, Краснодар;

3 место - Станислав Дитятев, портал «Воронеж.Телеком онлайн».

Победителем спецноминации «5G» стал материал Аллы Барановой из Екатеринбурга, опубликованный на портале NAG.ru.

Победителем спецноминации «Кибербезопасность» стала публикация Натальи Ардалиной в ИД «Вечерний Ставрополь».

Победителем спецноминации «Цифровая экономика» стала публикация Сергея Ермака, журнал «Эксперт-Урал», Екатеринбург. Жюри присудило также дополнительные специальные призы, в частности, была отмечена Ирина Лопухова из Барнаула за материал«Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску "умной" техники для агробизнеса», ИД «Алтапресс».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Участники, занявшие первое место в каждой из основных номинаций в федеральном этапе, и победители спецноминаций посетят штаб-квартиру компании «NEC». О дате поездки будет сообщено дополнительно.