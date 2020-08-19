«Меня спас пилон!»: сибирячка встала с инвалидного кресла, похудела на 30 кило и нашла нового мужа

Алена похудела на 30 килограммов. Фото: личный архив героя

Иногда несчастный случай — это самое большое везение в жизни. Так получилось и у героини этой истории. Алене Казаковой сейчас 43 года, и она успешная массажистка, счастливая жена, мама двоих детей. Женщина больше пяти лет танцует на пилоне и участвует в соревнованиях, занимает призовые места. Смотря на эту вечно улыбающуюся сибирячку, и не скажешь, что она пережила многолетний кошмар. В 27 лет Алена попала в нелепое происшествие в деревне у родственников. Молодую женщину буквально затоптало стадо коров — скот пробежал прямо по сибирячке, не оставив на теле живого места. Алена получила сильнейшие травмы и стала инвалидом. Муж бросил, остались только два сына, которые, взрослея, выхаживали мать. Алена рассказала корреспонденту КП-Новосибирск, как ей удалось взять себя в руки и изменить свою жизнь на 180 градусов, вертясь на пилоне.

Из-за малоподвижного образа жизни Алена набрала вес. Фото: личный архив героя

«МНЕ ПРОРОЧИЛИ СУДЬБУ ИНВАЛИДА»

Несчастный случай произошел 20 лет назад. Но Алена до сих пор вспоминает его, будто это было вчера. Она летом приехала к родственникам в деревню, хотела отдохнуть от городской суеты. Как-то шла по улице, и ее сбило с ног бегущее стадо коров.

— Они, видимо, испугались чего-то и ринулись все в мою сторону. Зацепили меня и протащили метров 10, если не больше, потом еще затоптали, — рассказала КП-Новосибирск Алена.

После этого случая Алена вроде бы восстановилась, синяки прошли, но вот спина стала регулярно болеть. Два года Алена ходила по врачам, но те только руками разводили. Прописывали массажи, уколы, рекомендовали физиолечение.

— Тогда я решила пройти полное обследование. У меня обнаружили грыжу и сильное смещение позвонков. Сразу же назначили две операции. Теперь у меня в спине металлическая конструкция, которая скреплена болтами, — описывает сибирячка.

Перед первым выступлением Алена очень переживала. Фото: личный архив героя

Алене пророчили судьбу инвалида. Говорили, что она никогда не встанет, а если и сможет ходить, то с тросточкой, как старые бабульки. Кроме того, требовался постоянный уход, помощь в реабилитации. Бывший муж не выдержал нагрузки, собрал вещи и ушел. С Аленой остались два сына — 12 и 14 лет, за которыми тоже нужен был глаз да глаз.

— Сыновья быстро повзрослели. Старший научился готовить, делал уборку, проверял за младшим уроки. Я училась делать первые шаги, которые давались с большим трудом. Но я должна была это сделать ради своих детей. За то время, пока лежала, поправилась до 100 килограммов, — вспоминает Алена.

После тренировок у Алены болело все тело. Фото: личный архив героя

«А ЧЕМ Я ХУЖЕ?»

Встать с инвалидного кресла женщине все-таки удалось. Она устроилась на работу. Сначала была испытателем аппаратов ночного видения, потом нянечкой. Алене категорически не нравилось то, что происходит с ее жизнью, и однажды она решила взять себя в руки.

— Мне тогда было 32 года. Коллега по работе предложила попробовать себя на пилоне в школе «На высоте». Я жутко застеснялась. Никогда в жизни не занималась ни танцами, ни спортом. Какой пилон? У меня вес большой, а там все стройненькие, худенькие. Что я вообще забыла среди них? Подружка все равно уговорила, и я пришла на первое занятие, — продолжает Алена.

Чтобы не пропускать любимые тренировки, молодая бабушка ходила на них с внучкой. Фото: личный архив героя

Алена хорошо помнит, как с каждого занятия выходила в слезах. Думала, что порвала себе все мышцы и опять не сможет ходить. Но все-таки не сдавалась и с каждой тренировкой превосходила свои прошлые достижения.

— Я помню, что первый элемент, который у меня получился, — это «Горизонт». Радовалась тогда, как маленький ребенок. Потом уже научилась делать «Единичку». Это когда висишь вниз головой и держишься ногами за пилон. За год занятий я сбросила 30 килограммов и почувствовала себя стройнее, — признается женщина.

Первые соревнования прошли на ура! Фото: Ксения ВОРОБЬЕВА

Сыновья, правда, не сильно воодушевились новым увлечением мамы, хотя и заметили, что много лишних килограммов ушло. Похихикивали тихонько и серьезно к этому адскому труду не относились.

— Однажды старший сын, уже придя из армии, сам попробовал силы на пилоне. В шутку, конечно. Но даже вскарабкаться вверх не смог — повис, как сосиска. И вот после этого дети зауважали мое хобби и даже стали гордиться, — улыбается Алена.

«Супермена» женщине удалось сделать не сразу. Фото: личный архив героя

«МЕНЯ ВСТРЕЧАЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ»

Однажды Алена решила принять участие в отчетном концерте танцевальной школы.

— У меня руки и ноги тряслись от волнения. Переживала и боялась, что ошибусь ненароком. Но все прошло как по маслу. Девочки меня встречали и провожали бурными аплодисментами. После этого смело поехала на региональные соревнования по Pole-спорту, — говорит Алена.

Так и закрутила танцевальная карусель нашу героиню. Женщина регулярно ездила на конкурсы и два раза даже заняла третье место на уровне региона. Посмотрев на все новыми глазами, Алена кардинально изменила свою жизнь.

Кроме пилона Алена попробовала себя и на воздушном кольце. Фото: личный архив героя

— Я ушла со старой, скучной работы и решила стать массажистом. Мне всегда была интересна эта деятельность. Окончила курсы, получила сертификат. Теперь у меня свой кабинет, где я принимаю клиентов. И самое главное — я вышла замуж за мужчину своей мечты. Скажу одно: я счастлива! — с гордостью заявляет сибирячка.

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