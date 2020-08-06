«Хоронили в закрытом гробу с двумя мешками хлорки»: сибирячка рассказала, как ее отец умер от коронавируса

Мужчине было 65 лет. Фото: личный архив героя

Жительница Новосибирска считает, что ее отец подхватил коронавирус прямо в больничной палате, когда его лечили совсем от другой болезни. Сейчас женщина ждет ответа от минздрава и пытается понять, почему отца привезли в больницу с одним заболеванием, а умер он от другого.

Анатолий Стымохин* два года назад перенес инсульт. После этого у сибиряка начались проблемы с давлением. Раньше родственники могли сами справиться, но в этот раз пришлось вызывать на дом врача из поликлиники: сильно болела голова.

— К нам почему-то пришла врач, которая работает с COVID-больными, и сказала, что это не их случай. Мы вообще вызывали участкового. Так повторилось два раза. 13 июля у папы отекли ноги, и пришлось вызывать «Скорую помощь», — рассказала КП-Новосибирск Анастасия*, дочка умершего.

Анатолия забрали в городскую клиническую больницу № 11. По словам женщины, ее папу положили на один этаж с людьми, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. По телефону мужчина обмолвился, что в его палате лежит молодой парень, у которого подтвердили COVID-19.

— На следующий день папу забрали в реанимацию. Папа жаловался, что ему делают капельницы, после которых становится плохо, и что он уже устал, — говорит женщина.

Причина смерти - коронавирус. Фото: личный архив героя

Как рассказывает Анастасия, врачи говорили, что состояние у Анатолия стабильно тяжелое. Прогнозов не давали, диагноз не называли, ссылались на врачебную тайну. Чтобы узнать подробности, приходилось звонить соседу по палате, телефон которого узнали заранее.

— Папа провел в реанимации семь дней, после этого два дня лежал в палате. Ему было очень плохо. А потом врачи поставили укол папе, и он умер, плачет Анастасия.

О смерти близкого человека сибирячка и ее мама узнали опять же от соседа по палате. В справке о смерти врачи написали, что у мужчины произошел отек легких из-за коронавируса.

— Я уверена, что папу им заразили именно в больнице. Мы все, кто жил вместе с ним в одной квартире, здоровы. У нас не было никаких признаков. Если бы папу госпитализировали в другое отделение, его могли бы спасти, — утверждает женщина. — Отца мы похоронили в закрытом гробу, внутри лежали еще два мешка с хлоркой.

Анастасия написала жалобу в министерство здравоохранения Новосибирской области. Она хочет, чтобы ей объяснили, как так получилось, что ее отец заразился коронавирусом в стенах больницы.

* Имена героев изменены по их просьбе.

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