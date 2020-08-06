На Красном жить: открыты продажи квартир первой очереди самого масштабного ЖК рядом с центром и метро

ЖК «Расцветай на Красном». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

- Земля - ресурс конечный и ограниченный. Площадка около 9 гектаров в центре города по линии метро - уникальная ситуация для Новосибирска. ГК «Расцветай», которая, по данным Единого ресурса застройщиков, занимает первое место по объему текущего строительства в НСО, непременно сделает данный жилой комплекс знаковым объектом компании в Новосибирске, а соответственно - удобным и комфортным для жизни, - считает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

ЖК «Расцветай на Красном» класса «комфорт+» расположен в тихом центре Новосибирска, в пяти минутах ходьбы от станции метро «Заельцовская» и площади Калинина - крупнейшей транспортной и инфраструктурной развязки города. Первая очередь жилого комплекса состоит из трех кирпичных домов: 12, 18 и 25 этажей. ЖК «Расцветай на Красном» возводится при участии Банка ДОМ.РФ по проектному финансированию. Размер кредитной линии составил более 9 миллиардов рублей.

- Территория строящегося жилого комплекса позволяет создать собственную инфраструктуру в закрытом дворе со школой и садиком. За последние 12 лет в районе площади Калинина было построено свыше 500 тысяч квадратных метров жилья, но это единственный участок, где можно добиться камерности, безопасности при всех преимуществах проживания в центре рядом с метро, - акцентирует внимание Сергей Николаев.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

В ЖК «Расцветай на Красном» проектом предусмотрено строительство детского сада и школы. Развитая социальная инфраструктура обеспечит максимальный уровень безопасности вашего ребенка, ведь школьникам не придется ежедневно пересекать оживленные магистрали. Кроме того, ощущение уюта и обособленности создает концепция придомовой территории ЖК «Расцветай на Красном» - свободный от машин безопасный и тихий двор. Двор оборудован детскими площадками, развивающими игровыми зонами и местами для отдыха. Также есть коммерческие помещения под офисы, магазины, коворкинг, спортивные центры, кафе, химчистки, салоны красоты, юридические конторы и другие необходимые для жителей жилого комплекса сервисы.

В доме № 2 ЖК «Расцветай на Красном» представлена широкая ассортиментная линейка квартир: от компактных студий площадью 28 - 30 кв. м до просторных 87-метровых трехкомнатных квартир. Преимуществом ЖК «комфорт+» является подземный паркинг, куда можно спуститься прямо на лифте из каждого дома комплекса «Расцветай на Красном».

- Заельцовский район входит в число самых зеленых, значимых и близких к метро мест для покупателей и инвесторов. ЖК «Расцветай на Красном» особенно привлекателен для инвестиционных вложений, - комментирует аналитик. - Так как дома нового ЖК будут вводиться постепенно, квартиры в течение 5 - 6 лет, по мере развития инфраструктуры и благоустройства территории, будут расти в цене существенно быстрее рынка.

ГК «Расцветай» руководствуется принципом «высокие темпы строительства без потери качества». Облицовка - качественный морозоустойчивый кирпич, используемый в Новосибирске при возведении домов бизнес-класса. Безупречно ровная поверхность монолитного железобетона, что поможет новоселам сэкономить на ремонте квартиры, возможна благодаря применяемой опалубке. Тепло зимой и прохладу летом сохраняют кашированные окна со стеклопакетом Lifeglass. А современные индивидуальные тепловые пункты создадут комфортный микроклимат в вашем жилье в любое время года.

Подробную информацию ЖК «Расцветай на Красном»

можно узнать по телефону (383) 255-88-22.

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