Премию за добрые дела вручат в Новосибирске

3 августа стартовал прием заявок соискателей премии за вклад в развитие благотворительности и добровольчества «Во благо». Эта награда учреждена Общественной палатой Новосибирской области как знак уважения и признательности новосибирцам, внесшим весомый вклад в решение социальных проблем как отдельных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так и региона в целом, в сохранение и развитие культуры благотворительности и добровольчества в Новосибирской области.

- Премия «Во благо» призвана открыть новые имена и новые некоммерческие социальные практики, а также поощрить системный подход в области благотворительных инициатив коммерческого сектора. Её соискателями могут стать коммерческие и не коммерческие организации, частные лица и инициативные группы. Наша премия объединяет людей разных профессий, возрастов и статусов в едином стремлении оказания безвозмездной помощи. Такая деятельность должна получать заслуженную оценку и широкое признание общественности, - рассказали в Общественной палате Новосибирской области.

За премию «Во благо» поборются проекты и социальные практики за 2019 год в номинациях: «Благотворитель года», «Лидер корпоративной благотворительности», «За системную благотворительность», «Социальное СМИ», «Лучший благотворительный проект». Специальная номинация «Во благо» предусмотрена участников, оказавших значительную помощь в условиях пандемии. Заявителями могут быть третьи лица для выдвижения претендентов.

Положение о проведении премии размещено на официальном сайте Общественной палаты Новосибирской области op.nso.ru.

Форму заявки, консультации по её оформлению и дополнительную информацию можно получить и подать у организатора по адресу: 630091, Новосибирск, ул. Мичурина, 19/Державина, 7, 5-й этаж, каб. 2, 3, 4.

Также заявки принимаются по электронной почте: konkursnsk@mail.ru с пометкой «Конкурс Общественной палаты Новосибирской области».

Контактные телефоны: 221-02-72, 221-02-62