Каждому школьнику - персональную программу и свободу от ЕГЭ. Что еще хотят поменять в образовании «Новые люди»?

Артем Соловейчик: - У нас возникло движение, призванное преобразовать страну. Фото: Яна Шубейкина.

Партия «Новые люди» создана лишь этой весной. Но уже готова к конкуренции за места в региональных парламентах и городских советах депутатов страны.

Признаем, в Новосибирске это политическое движение за считаные месяцы стало одним из самых узнаваемых. Недавно в городе побывал создатель партии Алексей Нечаев, который лично отнес 50 тысяч подписей в Избирком. Регистрация прошла успешно.

Посетил Новосибирск и его коллега - член Центрального совета партии «Новые люди» Артем Соловейчик. Этот человек - эксперт в сфере образования, организатор движения «Школа - наше дело». В студии Радио «Комсомольская правда» мы с пристрастием расспросили гостя о планах партии.

«Людям пора проснуться»

- Артем Симонович, как появилась партия? С чего началась история «Новых людей»?

- Появилась она совсем недавно. Но корни партии растут глубоко. Ее основал Алексей Нечаев, создатель и владелец компании Faberlic. Компания сама по себе достаточно интересная, она построена во многом на образовательных принципах, а также на принципах бирюзовой компании, поэтому, кстати, и цвет партии такой.

Бирюзовые - это такие компании, где горизонтальные связи сильнее, чем вертикальные, где каждый человек чувствует себя скорее предпринимателем, нежели просто работником. Плюс при поддержке Алексея Нечаева основан факультет бизнеса «Капитаны» в Российском экономическом университете имени Плеханова. Это возможность расти для молодых предпринимателей, людей дела. Так что у основателя партии богатый опыт, он знает, как построено общество и отношения между людьми.

- И вот у него, у вас и у ряда соратников появилась идея реализовать этот опыт на политическом поприще?

- У нас возникло движение, призванное преобразовать страну. Но постепенно стало ясно, что для строительства нового созидательного общества важна возможность и политическая. Мы полагаем, что в стране многие вещи важно решить на уровне законодательства. А кроме этого всем нам нужно немного проснуться. Где-то люди отчаялись, возник пессимизм. И вот энергия «Новых людей» будет этому способствовать.

Артем Соловейчик: - Надо открывать перед школьником больше возможностей благодаря современным технологиям. Фото: Яна Шубейкина.

«С кандидатами встречались в интернете»

- В Новосибирской области ваша партия постаралась выставить кандидатов по максимально большому количеству округов?

- Сначала так не планировали, но резервы у нас оказались достаточно большие.

- Что вы подразумеваете под резервами?

- Компания Faberlic построена на связях людей. Сама компания и родственники ее участников - это 10 миллионов человек в стране! Плюс за восемь лет существования «Капитанов» эту программу проходили люди из разных регионов. Это большой отряд предпринимателей, которые готовы и организационно, и любым иным способом участвовать в создании партии и в ее продвижении.

- Кандидаты на выборах - это именно представители Faberlic и «Капитанов»?

- Нет. К нам потянулись люди разных профессий, разных направлений деятельности.

- Но как за такой короткий срок собрать пул людей, чтобы делегировать на работу во власти?

- Сначала нам казалось, что пандемия нарушит наши планы, лишит нас возможности. А она как раз помогла. Мы перешли рубеж, когда далекие расстояния перестали быть таковыми. Мы по-новому узнали, что такое Skype, Zoom. Всю весну работали с будущими кандидатами, зачастую встречаясь дистанционно.

- По какому принципу выбирали будущих союзников?

- Для нас было важно, есть ли у кандидата предпринимательский опыт и опыт участия в больших социальных проектах. Это люди, встроенные в жизнь региона. Таких людей немало. Они, может, раньше в политику не шли, а теперь поняли, что готовы. А может, поняли, что готовы идти именно с такой партией, как «Новые люди».

«Нечаев все дела доводит до конца»

- Наверняка вы сталкивались с подозрениями, с упреками, что партия «Новые люди» - созданный под выборы спойлер.

- Так кажется тем, кто не знаком с нами глубоко. А наша задача - даже не именно эти или следующие выборы. Мы - надолго. Каждый кандидат идет со своим проектом. С проектом по улучшению городской среды, по образованию - много разных проектов. И мы намерены эти проекты доводить до конца. По крайней мере так всегда работает Алексей Нечаев. Все его проекты работают, потому что всегда действует принцип: довести дело до конца, получить результат.

- Как я понял, партия будет уделять приоритет образованию.

- Я бы даже сказал, что «Новые люди» - первая партия, которая заявляет образование одним из своих главных приоритетов.

- Что, по-вашему, необходимо менять?

- Образование вообще требует постоянного поиска новых идей. А сейчас те, кто бывает в школах, знают: у педагогов очень тяжелое положение. Учителя оказались под гнетом неимоверной нагрузки. Чтобы получать хоть сколько-то достойную зарплату, нужно проводить по 32 - 36 уроков в неделю. Это немыслимое количество, и с этим надо разбираться. В то же время подросло другое поколение родителей, которые готовы участвовать в учебе детей. В период пандемии они увидели, как образование вышло из стен школы и пришло в семью. В этот момент стало очевидно: многие годы шла борьба за развитие инфраструктуры школы, тогда как был вариант вкладываться в мобильное учебное место ученика и в мобильное рабочее место учителя.

- Вы хотите воплотить это в жизнь? Сделать среднюю школу заочной?

- Нет, мы не хотим, чтобы все перешли на «удаленку». Нет. Нужно усилить, укрепить современные возможности, когда образование сконцентрировано не только в здании школы и не только в учебниках. И учитель может дать гораздо больше, чем школьная программа. Надо открывать перед школьником больше возможностей благодаря современным технологиям.

- Учитель будет отходить на задний план?

- Конечно нет. В Сети много суперсовременных мировых курсов, многие люди начинают их проходить, но заканчивают - лишь единицы. Значит, мотивационная составляющая даже для старшеклассников и студентов очень важна. А для детей - тем более. Так что учитель помогает ребенку выстраивать путь в жизни.

Артем Соловейчик - эксперт в сфере образования. Фото: Яна Шубейкина.

ЕГЭ - сократить. На одну букву

- Артем Симонович, как отнесетесь к идее свободного посещения школы?

- У учеников и родителей в этом плане должен быть выбор. Не свободный график, но больше вариантов того, как лучше учиться. Этот предмет мне школа хорошо дает, а этот я хотел бы изучать по-другому - вот так должно быть. Дети все разные, и таким образом у них появится возможность для индивидуализации, персонализации образования. Раньше у школы не было возможности сделать разные программы, а сегодня появляются технологические основания дать персональную программу каждому.

- Но как тогда построить ЕГЭ, если каждый выучится по собственному учебному плану?

- Действительно, мы сейчас измеряем школьные успехи по принципу ЕГЭ, но это не совсем правильно. Нет прямой связи между результатами ЕГЭ и тем, что происходит в жизни выпускника. В том образовании, которого требует современность, экзамены становятся просто вехой или даже вешкой на пути, но не целью. Даже сами педагоги признают, что с введением ЕГЭ и учителя, и ученики получили индульгенцию в последние три-четыре школьных года не заниматься образованием глубоко. Они занимаются только подготовкой к экзамену. Считаю, что такой экзамен сдавать надо не всем, а только тем, кому предстоит поступать. И в этом году пандемия привела нас к этому: все, кто окончил школу, получили аттестат без ЕГЭ. А сдавали его те, кто захотел поступить. И лучше сделать экзамен персональным, убрав понятие «единый».

- В вашем представлении об образовании финансовая составляющая остается прежней: среднее образование - за счет бюджета, а высшее - преимущественно за семейные деньги?

- Сейчас и учеба в школе зачастую не бесплатная даже для семей. Для сдачи того же ЕГЭ родители нанимают репетиров. При зарплате 30 - 40 тысяч рублей 20 тысяч приходится отдавать репетитору. Нам важно добиться того, чтобы образование действительно стало бесплатным, а не псевдобесплатным. И я совершенно уверен: в России таким должно быть и высшее образование.