СГК завершила испытания теплосетей в Новосибирске: много повреждений на тепломагистралях

Проверка коммуникаций подтвердила тенденцию последних трех лет: все больше повреждений на магистральных теплосетях большого диаметра.

В Новосибирске завершились гидравлические испытания теплосетей - 29 июля горячую воду получили потребители в зоне финального, 14-го этапа испытаний. Опрессовка закончилась на месяц раньше, чем в прошлом году.

В ходе онлайн-конференции, на которой потребители и СМИ могли задать вопросы о подготовке к зиме, директор Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК, входит в СУЭК) Андрей Колмаков рассказал, как город готовится к новому отопительному сезону.

С 12 мая на всех сетях было выявлено 1107 дефектов, это на уровне прошлого года, когда нашли 1104 повреждения. Большинство повреждений энергетики уже устранили. Ремонт на оставшихся ведут без отключения горячей воды и завершат до начала отопительного сезона.

Прошедшие испытания подтвердили тенденцию последних нескольких лет: все больше повреждений на магистральных теплосетях большого диаметра. Средний диаметр магистральных труб, на которых обнаруживают повреждения, за год увеличился сразу на 20%: с 500 до 600 мм. Это связано в том числе с возрастом коммуникаций в Новосибирске. Ранее, говоря об общем положении дел с теплоснабжением, заместитель директора СГК по перспективному развитию дирекции по теплоснабжению Александр Григорьев заявил, что столица Сибири - это самый проблемный город по износу теплосетей из всех, где присутствует компания. Лишь 23% коммуникаций в Новосибирске моложе 25 лет, тогда как в среднем по всему сибирскому хозяйству компании этот показатель превышает 36%.

- Больше дефектов наши специалисты выявили на трубопроводах больших диаметров. К примеру, в прошлом году на магистральных теплосетях было обнаружено 438 повреждений, а в этом - уже 464. Повреждаемость тепломагистралей большого диаметра чревата отключением большего количества домов. Эта тенденция длится уже порядка трех лет, мы ее когда-то переломим общими усилиями, но пока говорим только о том, что устраняем аварийные дефекты, которые возникают даже после проведения испытаний, - пояснил Андрей Колмаков.

Директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков (справа). Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала СГК.

В СГК уточнили, что больше дефектов было обнаружено на теплосетях правого берега Новосибирска. Самыми проблемными оказались сети в отдельных зонах теплоснабжения ТЭЦ-5.

- В 2020 году наша компания направит на ремонт городских теплосетей 880 миллионов рублей, это на 110 миллионов рублей больше, чем годом ранее. Но этих средств хватит только на аварийно-восстановительный ремонт. Чтобы работать на опережение и проводить планово-предупредительный ремонт, потребуется заключить долгосрочные соглашения с Новосибирской областью. Мы уже ведем переговоры в этом направлении с властями региона, предлагаем со своей стороны различные варианты взаимодействия, - отметил Андрей Колмаков.

Подрядчики СГК сегодня ведут работы на всех 10 запланированных на этот год участках капитального ремонта. Компания начинает и работы по реконструкции теплосети под Октябрьским мостом.

По данным мэрии, управляющие компании готовят жилой фонд с опережением графика.

- По плану на 31 июля управляющие организации должны подготовить 60% многоквартирных домов. По факту выполнены работы на 71% объектов - дома по системе теплоснабжения опрессованы, промыты, идет подготовка по контуру, изоляция. К 1 сентября все работы по подготовке жилого фонда должны быть завершены, - рассказал исполняющий обязанности начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Владимир Ткаченко.

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В очередном заседании контактной группы, задача которой - обеспечить экспертный и общественный контроль подготовки к зиме, приняли участие:

• и. о. начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Владимир Ткаченко;

• председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин;

• директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков;

• представитель общественности Андрей Гладченко;

• эксперты рынка энергетики и ЖКХ Сергей Бухаров, Оксана Царапкина.

Группа соберется еще раз накануне отопительного сезона. Представители СГК и мэрии ответят на новые вопросы горожан.