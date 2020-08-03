Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 августа 2020 года: новый рекод и 8 тысяч выздоровевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 августа 2020 года обнадеживают: в регионе выявлено 106 новых заболевших COVID-19, но число излечившихся в два раза больше. Теперь общее число выявленных случаев коронавируса с начала вспышки заболевания составляет 9 654 человека, в числе заразившихся 563 ребенка. Новосибирская область по-прежнему занимает 15-е место в общероссийском рейтинге распространения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 4 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

РЕКОРД ПО ЧИСЛУ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

За сутки врачи выписали из больниц 246 пациентов, излечившихся от коронавируса. Подобного не происходило с начала вспышки COVID-19 в Новосибирской области. Общее число выздоровевших пациентов выросло до 8006 человек.

Однако в инфекционных больницах Новосибирска остаются 1261 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Оперативный штаб сообщил о новых смертях от COVID-19 в Новосибирске. За прошедшие сутки скончались еще шесть пациентов: это были двое мужчин в возрасте 50 лет и 62 года, и четверо женщин в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год. Всего в регионе 246 человек уже стали жертвами коронавируса.

КАРУСЕЛИ ОТКРЫВАЮТ

Власти Новосибирской области готовы разрешить работу колеса обозрения, каруселей и других аттракционов в парках Новосибирска. Однако посещать их придется в защитной маске, а также соблюдать социальную дистанцию.

— Погода хорошая, по прогнозу, хорошей она еще будет достаточно долго, Новосибирск гуляет. Я считаю, что возможно принять решение об открытии аттракционов, которые расположены на улице, опять же с соблюдением всех санитарных норм — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

80 ШКОЛ ПЕРЕВЕДУТ НА ДИСТАНЦИОНКУ

Минитср образования региона предложил ввести дистанционное обучение для 80 школ, в которых трудно распределить детей по классам. Предлагается разделить неделю — половину дней проводить уроки в школе, а другую половину — на дистанционном обучении.

Остальные 908 школ в регионе будут проводить школьное обучение в очном режиме, ученики будут посещать их каждый день. Ранее сообщалось, что родители могут в частном порядке попросить перевести ребенка на дистанционное обучение.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 106 человек.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы работают с 3 августа. Массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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