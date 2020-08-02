Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 3 августа 2020 года: зараза унесла жизни 240 сибиряков

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 3 августа 2020 года пока не предвещают победы над заразой: за прошедшие сутки врачи выявили 104 новых случая COVID-19 у жителей региона. Общее число заболевших коронавирусом с начала вспышки заболевания выросло до 9 548 человек, заразился в том числе 561 ребенок. Новосибирская область по-прежнему занимает 15-е место в общероссийском рейтинге ра пространения COVID-19.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Новосибирске на 3 августа 2020 года. ФОТО: сервис «Яндекс»

ПОЧТИ 8 ТЫСЯЧ ИЗЛЕЧИВШИХСЯ

В Новосибирске вновь число новых случаев COVID-19 за стуки превысило число излечившихся пациентов. Врачи выписали с выздоровлением 92 человека, это на 12 человек меньше. Общее число победивших коронавирус с помощью врачей составляет 7 922 человека.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Коронавирус в Новосибирске продолжает уносить жизни пожилых пациентов и людей среднего возраста. По данным оперативного штаба, за день скончались 6 человек: двое мужчин в возрасте 43 года и 62 года и четыре женщины в возрасте 57 лет, 61 год, 61 год и 81 год. Общее число смертей от COVID-19 достигло 240 человек.

ДЕТИ С КОРОНАВИРУСОМ

Врачи сообщили о новых заболевших COVID-19 среди детей, за прошедшие сутки болезнь выявили у пяти маленьких пациентов. В детской больнице №3 находятся 44 ребенка с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ:

Общее число зараженных за день: 104 человека.

Масочный режим: продлен до 31 августа. Действует в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: закрыты до 1 сентября 2020 года. Будут работать на очном обучении.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, но фудкорты, кинотеатры и детские площадки закрыты. Работает ИКЕА.

Театры: закрыты до 1 сентября 2020 года, разрешены репетиции и подготовка к сезону.

Кинотеатры: закрыты до 1 сентября 2020 года.

Гостиницы: закрыты до 1 августа 2020 года.

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Пляжи: разрешение на работу получили пляжи «Море Обское», «Бугринская роща», пляж «Звезда», три пляжа парка культуры и отдыха на ОбьГЭСЕ: «Детский», «У моря Обского» и «Бумеранг».

Рестораны: открыты только летние веранды. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. Всего в регионе открыто более 800 летних веранд.

Парки: доступны для прогулок. Аттракционы закрыты, массовые мероприятия запрещены.

Фитнес-центры: закрыты.

Спортшколы до 18 лет: будут открыты с 1 августа

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через сайт.

Дельфинарий: открыт, проводит шоу три раза в день со вторника по воскресенье.

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