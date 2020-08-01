«Я закрылась в ванной, меня насилуют!»: сибирячка, которая чуть не убила соседа, молила помощи по телефону

Жительница Новосибирска по имени Светлана уверяет, что стала жертвой изнасилования. Но к появлению полиции воткнула обидчику в живот нож. И по суд пошла она, а не он.

Мы писали об этой истории, и Светлана жаловалась, что силовики не допросили важного свидетеля. Того самого, которого женщина просила о помощи в роковой момент. Редакция КП-Новосибирск нашла этого человека, и он рассказал, как узнал о преступлении из SMS-ки.

«ОН ЗАКРЫЛ ДВЕРЬ И ПОЛЕЗ КО МНЕ В ШТАНЫ»

Со своим будущим врагом Светлана познакомилась случайно – увиделись во дворе, тот помог с переездом. И позвал в гости. Она говорит, что шла просто пообщаться за бокалом коньяка, никаких эротических планов не было. Но у хозяина, оказалось, были.

- Он закрыл дверь на ключ, сказал, что я не выйду, и полез ко мне в штаны. Я сопротивлялась. Он ударил меня по лицу, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

42-летний Александр (он ровно одного возраста со Светланой), конечно, оказался сильнее. Когда он сделал свое дело, по словам жертвы, она решила подыграть ему – не сопротивляться, не пытаться сбежать. А сама прихватила в ванну мобильник.

Трагедия разыгралась в съемной квартире. «Хозяин» оказался арендатором, который приехал в командировку.

- Написала знакомому, что меня избивают, насилуют, чтобы вызвал полицию. Потом решила тянуть время, пили спиртное, - продолжает собеседница. - В дверь стучали, но он (хозяин квартиры) не реагировал. Я сказала: «Иди открывай, бесполезно сидеть». Он стал смотреть в глазок. Я закричала, и он пошел на меня с бешеными глазами. Я стала отходить, что-то нащупала на столе, взяла…

Еще секунда, и у хозяина из живота течет кровь. Светлана отбилась от него ножом.

Раненый заверил, что ничего плохого гостье не делал, интимной связи не было. Вот и оперативники в изнасилование не поверили. Зато гостье за причинение тяжкого вреда здоровью грозит наказание – дело уже в суде.

«Я закричала полицейским, тогда он пошел на меня с бешеными глазами» - женщина рассказала, почему стала защищаться от соседа. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«А В ОТВЕТ – ТИШИНА»

Защитить сибирячку пытается адвокат Дмитрий Смышляев. Возмущается, что следствие работало против Светланы, но не проверяло, как следует, ее версию. Тем более, зачем ей было вызывать полицию, если она, как сочли полицейские, не была жертва?

- Как вы считаете, что побудило ее вызвать полицию? – Задал он очевидный вопрос Александру во время очной ставки.

- Я не могу на это ответить, - ответил тот.

По словам Светланы, защищалась она тем, что нащупала на столе.

Но если не может ответить он, то пусть бы ответили сами полицейские, что выезжали на это ЧП…

- Я ставил вопрос об аудиозаписи звонка, который поступил в дежурную часть о том, что женщине нужна помощь, но мне отказали. Ставил вопрос о проведении очных ставок с сотрудниками ППС, которые выезжали по адресу, но в ответ - тишина. Настаивал, чтобы допросили лицо, которое звонило в полицию, но в ответ - опять тишина, - возмущается Смышляев.

Зато редакция КП-Новосибирск легко нашла это самое лицо – человека, которому героиня спорной истории «телеграфировала» из ванной.

Это бывший мужчина Светланы – Константин. Раньше встречались в Новосибирске, сейчас он на заработках в Надыме.

«СКАЗАЛА, ЧТО НАСИЛУЮТ И КИНУЛА ТРУБКУ»

- Вечером она пишет SMS-ку: «вызови милицию». Я сильно значения не придал, стал звонить ей. Она трубку не взяла, а потом перезвонила и говорит: «я закрылась в ванной, меня насилуют, вызывай милицию». Я говорю: «напиши мне быстро адрес». Это было секунд пятнадцать, и она кинула трубку. Я позвонил дежурному в полицию, объяснил ситуацию, - ответил Константин на вопросы КП-Новосибирск.

- А из следствия вам звонили?

- Да. Мне звонила следователь, девушка. Как все было - я ей объяснил.

- Она не просила в отделение прийти, чтобы зафиксировать показания?

- Просила. Но я - то туда, то сюда, - объясняет Константин, и становится понятно, что дальше телефонного разговора со следствием дело не продвинулось.

Ему, конечно – минус, что не явился дать официальные показания о своей знакомой. Но почему этого не добилось следствие? В итоге в материалах дела слова Константина не фигурируют.

Хотя фактически этот вахтовик – главный свидетель. Пусть он не видел, что именно происходило в квартире, но его показания – неплохой повод по-новому взглянуть на это дело.

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