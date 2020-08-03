Новосибирский школьник съел «Зебру» целиком

Учащийся второго класса съел целую «Зебру» меньше чем за минуту. Об этом рассказал его отец, ставший очевидцем события, произошедшего в Новосибирске.

- Да, мой сын Матвей действительно съел «Зебру» вчера вечером. Более того, речь идет о «Зебре Королевской». Первые два пряника сын смел просто моментально, а третьим уже наслаждался. Но и после этого настойчиво потребовал добавки, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» отец второклассника Виктор Сергеев.

Выяснилось, что отец семейства купил в магазине «Сладости для радости» на вечернее семейное чаепитие упаковку пряников «Зебра Королевская» от абаканского производителя «Мишка в малиннике». По его словам, лакомство настолько понравилось домочадцам, что ему самому достался лишь один пряник.

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Как отмечают представители компании «Формальгаут», эксклюзивного представителя «Мишки в малиннике» в Новосибирской области, «Зебра Королевская» стала настоящим хитом сезона. Секрет успеха этих пряников - в исключительно удачном рецепте. Любимцем и взрослых, и детей оригинальное лакомство делает насыщенный ванильно-шоколадный вкус. Сами пряники округлой формы в разрезе действительно напоминают полосатую раскраску зебры. Это практически идеальный десерт для праздничного стола, изумительно сочетающийся со свежезаваренными чаем, кофе или какао.

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Пряники «Зебра Королевская» можно приобрести в сети магазинов «Сладости для радости» (которую развивает компания «Формальгаут») или заказать по телефону доставку на дом. В пределах Новосибирска посылку с лакомствами доставят бесплатно, если сумма заказа составит больше 1000 рублей.

Оптовиков заинтересует новый формат склада от компании «Фомальгаут» в ТГ «Левобережный». Там организован полноценный супермаркет сладостей, где можно, как в обычном магазине, набрать со стеллажей нужные товары.

Для оптовых покупателей дистрибьютор предлагает очень комфортные условия. Например, доставка в магазины и на склады производится бесплатно. В черте Новосибирска - при заказе от 3000 рублей, а в радиусе 500 километров от города - если сумма заказа составляет более 30 000 рублей.

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Оптовая компания «Фомальгаут»:

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1, 11-й склад «Сладости для радости»

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1, 14-й склад «Все лучшее к чаю»

Тел.: (383) 335-11-07, +7-913-756-72-15, +7-923-242-02-32

Сеть магазинов «Сладости для радости»:

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47/1, экопарк «Вкусные сладости»

• ул. Свечникова, 1, магазин «Родник»

• ул. Громова, 6а, магазин «Сладенький»

• ул. Петухова, 12в, торговый центр

• ул. Пасечная, 1а, ТЦ «Фудсиб»

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@sladosti.sib

ООО «Фомальгаут», ОГРН 1115476014840, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1

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