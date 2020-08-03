2020-07-31T17:49:13+03:00
Общество

Новосибирский школьник съел «Зебру» целиком

И попросил добавки
Михаил ГЛОТОВ
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Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».
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Учащийся второго класса съел целую «Зебру» меньше чем за минуту. Об этом рассказал его отец, ставший очевидцем события, произошедшего в Новосибирске.

- Да, мой сын Матвей действительно съел «Зебру» вчера вечером. Более того, речь идет о «Зебре Королевской». Первые два пряника сын смел просто моментально, а третьим уже наслаждался. Но и после этого настойчиво потребовал добавки, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» отец второклассника Виктор Сергеев.

Выяснилось, что отец семейства купил в магазине «Сладости для радости» на вечернее семейное чаепитие упаковку пряников «Зебра Королевская» от абаканского производителя «Мишка в малиннике». По его словам, лакомство настолько понравилось домочадцам, что ему самому достался лишь один пряник.

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Как отмечают представители компании «Формальгаут», эксклюзивного представителя «Мишки в малиннике» в Новосибирской области, «Зебра Королевская» стала настоящим хитом сезона. Секрет успеха этих пряников - в исключительно удачном рецепте. Любимцем и взрослых, и детей оригинальное лакомство делает насыщенный ванильно-шоколадный вкус. Сами пряники округлой формы в разрезе действительно напоминают полосатую раскраску зебры. Это практически идеальный десерт для праздничного стола, изумительно сочетающийся со свежезаваренными чаем, кофе или какао.

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Пряники «Зебра Королевская» можно приобрести в сети магазинов «Сладости для радости» (которую развивает компания «Формальгаут») или заказать по телефону доставку на дом. В пределах Новосибирска посылку с лакомствами доставят бесплатно, если сумма заказа составит больше 1000 рублей.

Оптовиков заинтересует новый формат склада от компании «Фомальгаут» в ТГ «Левобережный». Там организован полноценный супермаркет сладостей, где можно, как в обычном магазине, набрать со стеллажей нужные товары.

Для оптовых покупателей дистрибьютор предлагает очень комфортные условия. Например, доставка в магазины и на склады производится бесплатно. В черте Новосибирска - при заказе от 3000 рублей, а в радиусе 500 километров от города - если сумма заказа составляет более 30 000 рублей.

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Фото предоставлено компанией «Фомальгаут».

Оптовая компания «Фомальгаут»:

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1, 11-й склад «Сладости для радости»

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1, 14-й склад «Все лучшее к чаю»

Тел.: (383) 335-11-07, +7-913-756-72-15, +7-923-242-02-32

Сеть магазинов «Сладости для радости»:

• ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47/1, экопарк «Вкусные сладости»

• ул. Свечникова, 1, магазин «Родник»

• ул. Громова, 6а, магазин «Сладенький»

• ул. Петухова, 12в, торговый центр

• ул. Пасечная, 1а, ТЦ «Фудсиб»

sladosti54.ru

@sladosti.sib

ООО «Фомальгаут», ОГРН 1115476014840, Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 49/1

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