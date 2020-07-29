ЛДПР отказалась от кандидата из-за его судимости

Евгений Прохоров не скрывал, что хотел бы идти на выборы при поддержке ЛДПР. Фото: сайт vk.com/prokhorovnsk

Кандидат в депутаты Совета депутатов города Новосибирска по округу № 5 (Дзержинский район) Евгений Прохоров лишился партийной поддержки от ЛДПР. Несмотря на месяц активной агитации под флагами партии Жириновского, буквально в последний день регистрации участников предвыборной гонки Прохорову пришлось стать самовыдвиженцем. ЛДПР отказалась поддерживать кандидата из-за судимости Прохорова. В 2015 году по его вине один человек оказался в больнице, а второй получил инвалидность. Рассказываем подробности дела, которое стоило Прохорову фактически изгнания из рядов партии.

Игра в «шашечки» на скорости 100 км/ч

По данным материалов следствия, ДТП с участием четырех машин произошло вечером 1 ноября 2015 года. Евгений Прохоров ехал в среднем ряду, внезапно решив резко перестроиться вправо. Во время маневра он проигнорировал машину, которая ехала по той же полосе, - и в итоге протаранил ее в левый бок. Иномарку буквально выкинуло на обочину - туда, где в парковочном кармане стояла еще одна машина, водитель которой прогревал двигатель. По касательной зацепило четвертый автомобиль, в котором вообще никого не было: удар был такой силы, что у стоявшей на парковке машины с дисков буквально содрало шины.

Точно установить, с какой скоростью ехал Прохоров, не удалось.

- Очевидцы сообщали, что скорость была около 100 км/ч, хотя сам водитель заявлял, что двигался со скоростью около 50 км/ч. Однако это расходилось с его же версией о том, что он решил перестроиться, потому что не успевал затормозить перед препятствием. Дорожное покрытие было сухое, погода - ясная, поэтому на скорости 50 - 60 км/ч он успел бы остановиться, - вспоминает один из сотрудников автоинспекции, побывавший на месте ДТП в тот вечер.

В приговоре Дзержинского районного суда также можно найти показания одного из очевидцев, который заявил, что Прохоров мчался со скоростью около 100 км/ч.

Парализован и искалечен

На заседаниях суда он заявлял, что невиновен. По версии самого Евгения Прохорова, он якобы уходил от столкновения с машиной, которая собиралась сделать левый поворот и вылезла на встречную полосу. Суд его показаниям не поверил.

Игра в «шашечки» отправила в больницу двух человек. Пассажир той самой машины, которую задел Прохоров, на суде говорил, что он ехал на заднем сиденье и смотрел в телефон, поэтому момент удара практически не запомнил. Очнулся через несколько секунд от резкой боли. В больнице врачи позже поставят диагноз: перелом бедренной кости со смещением и множественные ушибы головы, рук и ног.

Сильнее всех пострадал водитель, который прогревал машину на парковке. Жена водителя на суде рассказала: он собирался в магазин за покупками, вышел из дома, сел за руль и завел двигатель. Потом - удар и потеря сознания. Очнувшись, мужчина увидел на полу машины телефон, который он выронил от удара. Попытавшись поднять мобильник, мужчина обнаружил: он не может пошевелить ни руками, ни ногами - его почти полностью парализовало. После ДТП ему дали инвалидность I группы.

Год условно и лишение прав

Расследование ДТП и заседания суда длились почти два года, приговор по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» огласили 20 октября 2017 года.

Наказание для Прохорова было чисто символическим: ему дали год условно и лишили водительских прав на год. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел семейное положение и «активную общественную деятельность подсудимого». Но даже это смешное наказание будущий кандидат в народные избранники не понес: через два месяца, 22 декабря 2017 года, его освободили от наказания апелляционным постановлением в связи с истечением срока давности преступления. Это довольно распространенная практика, когда виновники ДТП специально затягивают сроки расследования и судебного процесса, чтобы уйти от наказания.

Лихач против летчика-испытателя

После того как в биографии Евгения Прохорова всплыла история с ДТП и судимость, он лишился не только поддержки ЛДПР (по информации источников, партбилет сдавать его не заставили, но настоятельно рекомендовали регистрироваться самовыдвиженцем), но и шансов на победу на выборах в Совет депутатов города Новосибирска. По округу № 5 «Единая Россия» выставила кандидатом известного летчика-испытателя и директора СибНИА имени С. А. Чаплыгина Владимира Барсука. По этому же округу также баллотируются Аслиддин Мукомович Сафаров (политическая партия «Новые люди») и Александр Сергеевич Аникин (самовыдвиженец).