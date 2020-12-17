Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 декабря 2020 года: умела 92-летняя пенсионерка

Врачи отметили прирост числа излечившихся до 200 человек в сутки Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оперативный штаб сообщил последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 декабря 2020 года. Согласно сводке, за прошедшие сутки врачи выявили 167 новых заболевших COVID-19 в Новосибирской области. Всего с начала эпидемии в регионе заразились 25634 человека. Новосибирская область находится на 27-м месте в общероссийском рейтинге заболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

860 ЖЕРТВ БОЛЕЗНИ

В Новосибирской области семь пациентов умерли от коронавируса за прошедшие сутки. Скончались шесть мужчин в возрасте 51 год, 58 лет, 59 лет, 81 год и 82 года, 84 года и женщина в возрасте 92 лет. Всего в Новосибирской области от коронавируса умерли 860 человек.

В отделениях реанимации находятся 134 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

БОЛЕЕ 1,5 ТЫСЯЧ ЗАРАЗИВШИХСЯ ДЕТЕЙ

Девять детей заболели коронавирусом за прошедшие сутки — такие данные сообщили врачи. По информации оперативного штаба, всего в регионе было зарегистрировано 1528 случаев заболевания COVID-19 среди детей. В детских больницах находятся 28 маленьких пациентов с подтвержденнным коронавирусом и признаками опасной болезни.

Есть и хорошие новости: количество выписанных из больниц за сутки превышает число заболевших. По данным оперативного штаба, за минувший день было выписано 208 пациентов. Всего в Новосибирской области вылесились 21367 человек.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 167 человек

Количество пациентов в реанимации: 134 пациента

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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