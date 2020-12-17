Повестка дня четвертой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Сессия сотоится 23 декабря. Фото: Влад КОМЯКОВ

1. О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (второе чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 902 «О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (первое чтение)

3. О внесении изменений в Порядок определения размера арендной платы при передаче в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, без проведения торгов, принятый решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2011 № 375 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1504 (первое чтение)

5. О внесении изменений в пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 20.05.2020 № 971 «О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640» (первое чтение)

6. О внесении изменений в отдельные решения городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска (первое чтение)

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2018 № 593 «Об отдельных вопросах противодействия коррупции» (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение о департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 741 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (первое чтение)

10. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

11. О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Новосибирска от 18.03.2020 № 954 «О законодательной инициативе Совета депутатов города Новосибирска по внесению в Законодательное Собрание Новосибирской области проекта закона Новосибирской области «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и статью 1 Закона Новосибирской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений»

12. Об изменении состава постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 25.09.2020 № 9 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска»

13. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2019 № 926

14. О плане работы Совета депутатов города Новосибирска на 2021 год

15. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев