Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 17 декабря 2020 года: снова открыли кинотеатры и фудкорты

Врачи частных клиник утверждают, что более 60 % новосибирцев уже переболели коронавирусом Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 17 декабря 2020 года пока не радуют: за прошедшие сутки врачи обнаружили 163 новых случая заражения COVID-19 в Новосибирской области. Всего с начала вспышки заболевания в регионе короновирусом заразились 25467 человек. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге зоболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки в Новосибирске

КОРОНАВИРУС СРЕДИ ДЕТЕЙ

Трое детей заболели COVID-19 за прошедшие сутки, об этом сообщили врачи. Всего в регионе с начала эпидемии коронавирусом заболели 1519 детей. В детской больнице №3 находятся 32 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и признаками опасной болезни.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Семеро пациентов скончались от коронавируса всего за сутки. По данным оперативного штаба, скончались четверо мужчин в возрасте 53 лет, 64 года, 68 лет, 74 года и три женщины в возрасте 56 лет, 65 лет и 80 лет. Общее число жертв коронавируса достигло 853 человек.

В отделениях реанимации лежат 150 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек.

ТЦ ОТКРЫЛИ КИНОТЕАТРЫ И ФУДКОРТЫ

Новосибирцы смогут посмотреть кино и перекусить в ТЦ — запрет на работу этих зон отдыха снят. Власти ввели ограничения — не более 50 человек на фудкортах и столики на расстоянии в два метра друг от друга. В кино разрешается пускать лишь половину от максимального числа зрителей.

ЗАКРЫТИЕ ГОСПИТАЛЯ

Минздрав закрыл еще один временный госпиталь для больных коронавирусом. Изменения произошли в больнице скорой помощи № 2, здесь прежнем режиме начнет работать хирургический корпус. В Минздраве уточнили, что второй корпус, принимающий ковидных пациентов на базе этой больницы продолжает действовать.

НОВОСИБИРЦЫ ПЕРЕБОЛЕЛИ ВСЮ СТРАНУ

Врачи лаборатории «Инвитро» говорят: в Сибири и на Урале число пациентов с положительными тестами на антитела к ковиду превысило 50%. Лидер по антителам — Новосибирск, здесь диагностируется больше 62% людей с антителами G к ковиду каждый день.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 163 человека

Количество пациентов в реанимации: 150 пациентов

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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