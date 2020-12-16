«Они голыми руками хватали собак из огня»: стало известно, что животных в сгоревшем приюте «Верность» спасали школьники и студенты

Во время спасения животных Зарина получила небольшие ожоги. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»/приют «Верность»

В Новосибирске зоозащитники хотят представить юных волонтеров приюта «Верность» к награде за спасение собак при пожаре. Четверо ребят не побоялись огня и одними из первых бросились выводить питомцев на улицу. До приезда пожарных им удалось спасти 148 животных. Одна девушка обожгла лицо. О героическом поступке школьников и студентов — в материале КП-Новосибирск.

Во время пожара волонтеры спасали собак. Фото: приют «Верность»

ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА

В приют обычно приходит много ребят. Школьники заглядывают из любопытства, помогают по хозяйству, выгуливают четвероногих друзей. В основном это превращается в разовые акции. Но 12-летняя Лиза (фамилию ее никто в приюте, к сожалению, не знает. — Прим. ред.) и ее сверстник Андрей Носков в приюте уже как свои. После лекций нередко прибегает на помощь к мохнатым студентка факультета ветеринарии Зарина Ахметшина и молодой парень Никита Кайгородов. Воскресенье в «Верности» по традиции день волонтера: любой желающий может прийти и оказать посильную помощь. 13 декабря не стало исключением. Ребята собрались в уже привычном месте, чтобы провести выходной с пользой и в приятной компании любимых хвостов.

— Ребята приехали, помогли убраться в клетках, покормили собак. Потом решили отдохнуть и пошли пить чай, — рассказала КП-Новосибирск Оксана Малашкевич, куратор фонда «Верность».

СПАСЕНИЕ

Первыми огонь увидели Лиза и Андрей. Школьники тут же вскочили со своих мест, накинули куртки и рванули на улицу, где собаки уже начали метаться от страха, громко лаять и скулить. За ними поспешили и взрослые. Медлить было нельзя. Огонь уже пожирал вольеры. А разгорелся он из-за неисправной печки.

— Мы были в здании, где комнаты отдыха для волонтеров. На момент возгорания в прогулочной зоне никого не было. Я и еще один мальчик вышли на улицу и увидели, что к нам бежит мужчина и кричит, что у нас все горит. Мы бросились бегом, я по пути крикнула еще каким-то мужчинам, чтобы вызвали пожарных и помогли нам, ибо уже издалека было видно огонь и дым над вольерами, — поделилась с КП-Новосибирск Зарина Ахметшина. — Я забежала в прогулочную зону первой. Температура на территории была уже обжигающей, дым разъедал глаза.

Андрей помогал открывать вольеры с собаками. Фото: приют «Верность»

Девушка в первую очередь стала открывать вольеры, чтобы животные смогли выйти.

— Из первого вольера никто не выбежал, из второго спаслась только одна собака, которая уже горела и не могла отлипнуть от решетки. Животные выбегали, некоторые в панике стали драться друг с другом, мы их разнимали и снова бежали в горящее здание, — продолжает девушка.

Зарина обожгла лицо, но не замечала боли, потому что некогда было отвлекаться на себя — вокруг творился кромешный ад.

После тушения все волонтеры остались помогать распределять животных по уцелевшим вольерам, ловить тех, кто разбежался от страха, кормить, успокаивать.

— У меня ожоги на лице. Как и собаки, я надышалась в тот день дымом, немного обожгла дыхательные пути, было больно дышать, но ничего серьезного, — скромно говорит Зарина. — Я два дня после этого еще была в приюте, помогала, ездила с собаками в ветклиники, дежурила в ночь… Только сегодня я первый день дома.

ОНИ — ГЕРОИ

О своих волонтерах администратор центра теперь говорит с гордостью и благодарностью в голосе. — Ребята будто не чувствовали опасности. Они голыми руками хватали собак и тащили на улицу. К счастью, никто из них сильно не пострадал. Конечно, дети перенервничали, испытали стресс, но мы гордимся ими, — благодарна помощникам Оксана Малашкевич.

Почти 150 животных удалось вызволить из пылающих оков пламени. Во многом эта заслуга школьников и студентов, которые в минуту опасности были рядом и не струсили. — Сейчас многих собак отправили на передержку или в стационар клиники. Многие ослепли, наглотались дыма, поэтому им необходима реабилитация, — объясняет Оксана.

Лиза - самая юная героиня. Фото: приют «Верность»

Куратор фонда хочет, чтобы волонтеров наградили за их мужество и отвагу. Журналисты КП-Новосибирск поддерживают эту инициативу.

— Мы всегда с удовольствием отмечаем героические поступки сибиряков, особенно детей. Пусть куратор приюта напишет официальное обращение на имя генерала регионального МЧС Виктора Орлова. Нужно будет описать подвиг и указать данные ребят. После этого будем решать вопрос с награждением, — прокомментировал КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС Новосибирской области Павел Винаков.

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