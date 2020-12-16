Учителей - страховать, а студентов отправлять в школы: «Единая Россия» представила план борьбы с пандемией

Фото: пресс-Служба НРО партии «Единая Россия»

«Единая Россия» провела социальный онлайн-форум, который собрал добровольцев со всей страны. Участие в мероприятии принял Президент Владимир Путин. Ему волонетры и члены партии рассказали о своем опыте работы в пандемию. Разговор в итоге вылился в целый план по борьбе с коронакризисом, который затронул многие сферы.

«У ПЕДАГОГА ПРОПАЛ ГОЛОС, А ЗАМЕНИТЬ НЕКОМУ»

Например, речь пошла о мерах дополнительной защиты для тех, кто ежедневно сталкивается в своей работе с опасностью подхватить инфекцию. Это те же учителя.

Денис Голобородько, активист волонтерского центра партии в Алтайском крае, говорит, что школьники на уроках находятся без масок и справок об отсутствии ковида, а значит, педагоги рискуют здоровьем. Тем более, не секрет, что дети порой переносят заболевание бессимптомно. По инициативе регионального отделения депутаты и предприниматели страхуют учителей за свой счёт и для этого разработана специальная программа. Денис предложил распространить эту практику на всю страну.

Еще партия предложила привлекать студентов старших курсов педвузов к оплачиваемому замещению учителей. Таким образом, пока педагоги на больничном, в школах могут продолжаться уроки и у детей не будет пробелов в знаниях. Ильгиза Лотфуллина, депутат Законодательного собрания Новосибирской области, директор гимназии №1 рабочего поселка Линево говорит, что инициатива эта нужная.

- Тем более, что законодательство позволяет брать на работу студентов, окончивших три курса и не имеющих диплома. Сейчас, когда пандемия коронавируса, помощь молодых кадров особенно важна. Кроме того, во многих школах есть потребность в обновлении педколлективов. Или просто бывают ситуации, не связанные с пандемией: у педагога, пропал голос, а заменить некому, - приводит пример Ильгиза Лотфуллина. - Я за привлечение старшекурсников на работу. Учителям от этого большая помощь, а студенту – хорошая практика.

ПОДДЕРЖКА ВСЕХ, КТО РАБОТАЕТ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

Речь зашла и о страховании немедицинского персонала, который также рискует здоровьем, отвечая за устойчивую работу систем жизнеобеспечения, кислородное и другое оборудование в больницах. Сейчас согласно указу Президента, дополнительные страховые выплаты получают медики, заболевшие коронавирусом (не только врачи, но и средний и младший персонал, а также водители скорой помощи). Но за кадром остались другие работники больниц, например, технические.

- Полностью поддерживаю инициативу партии о страховании немедицинского персонала от COVID-19. Ежедневно вместе с врачами эти люди выходят в «красную зону» и вносят весомый вклад в борьбу с пандемией, обеспечивая работу кислородного оборудования, систем жизнеобеспечения. Инициатива очень своевременна и позволит поддержать всех, кто работает в «красной зоне», - прокомментировал депутат Совета депутатов Новосибирска Владислав Люмин.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о том, что партия совместно с Правительством договорилась с двумя крупными агрегаторами такси, уже с 21 декабря и до 31 декабря 2021 года в 13 регионах страны их машины будут бесплатно возить медиков домой, на работу и на вызовы к пациентам. Кстати, едросы из Новосибирска тоже поделились опытом помощи медикам в этой сфере.

- Волонтёры, что называется, «на подхвате» у медиков: вместе с депутатским корпусом и бизнес – сообществом обеспечивают врачей транспортом и защитными средствами – масками, антисептиком, разносят рецепты и лекарства, проводят термометрию, привозят обеды и горячие ужины. Только в ноябре областные парламентарии - единороссы оказали помощь 31 медицинскому учреждению Новосибирской области на сумму более четырех миллионов рублей. Наши волонтеры и депутаты будут помогать всем, кто нуждается до тех пор, пока этого будут требовать обстоятельства. Главное, что мы приходим на помощь вовремя и туда, где нас ждут, – отметила Юлия Швец, руководитель Волонтёрского центра «Единой России» в Новосибирской области.

Ряд инициатив партии, озвученных во время онлайн-форума, уже поддержал глава. В том числе, одобрил продление действия 30-процентной скидки на оплату пошлин через Госуслуги, беззаявительном порядке предоставления субсидий на оплату ЖКУ, упрощении требований к аптекам при онлайн-продаже безрецептурных лекарств, страховке учителей и немедицинского персонала от риска заражения ковид.

Екатерина ПЕТРОВА