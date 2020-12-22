Что происходит на самом скандальном катке России: мы собрали яркие фото

На главном катке заряжаешься новогодним настроением.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Каток возле театра оперы и балета — одно из немногих развлечений, которые сейчас доступны новосибирцам в период пандемии. Мы собрали для вас яркие кадры с катка, который прославился на всю страну своей неприличной формой.
В прошлом году новосибирский каток стал известен на всю страну своей необычной формой.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Театральный сквер оживился. Все вокруг сверкает праздничной иллюминацией — теперь по-настоящему чувствуется приближение Нового года.
Пока на улице не сильно холодно — и можно переобуваться, сидя на скамейке.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
На катке неспешно катаются родители с детьми — малыши смешно падают, но тут же поднимаются и с энтузиазмом перебирают ножками в маленьких коньках.
Родители учат сына «балету на льду».
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Руслан Шатров учит кататься на коньках жену Юлю и семилетнего сына Марка. — Здесь чувствуется, что Новый год, всё хорошо, дети радостные и счастливые. Будем сюда приходить еще, здесь здорово, — рассказал КП-Новосибирск Руслан.
Яна и Дмитрий любят совместный активный отдых.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Парочки трогательно держатся за руки. Устроить свидание на свежем воздухе, катаясь на коньках, — что может быть лучше?
Хорошо иметь свои коньки — можно кататься, сколько душе угодно.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
— Мы пришли вместе с моим молодым человеком Дмитрием и друзьями, — поделилась Яна Перина. — Настроение шикарное! Греемся, катаемся, веселимся. Катание на коньках сближает, и это уж точно лучше, чем дома сидеть.
На каток лучше приходить в компании, чтобы была поддержка в случае чего.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Каток будет работать каждый день: в понедельник — с 15:00 до 21:00, а со вторника по воскресенье можно приходить к 11:00 и кататься до 21:00 (правда, с 16:00 до 17:00 технический перерыв).
Детям тут нравится: можно и на льду, и на снегу поваляться.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
На катке есть теплые раздевалки и пункт проката фигурных и хоккейных коньков. Кстати, в прокате есть размеры от 28-го до 47-го.
Переобуться в коньки можно в теплых раздевалках.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Арендовать коньки на час стоит 80 рублей — для детей до 14 лет и пенсионеров, а для взрослых — 150 рублей в час. Здесь же можно заточить коньки — эта услуга стоит 120 рублей.
В основном, на каток приходят парами.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Как обычно, со своими коньками вход на каток свободный. А вы уже купили себе коньки? Зима длинная — еще пригодятся. К сожалению, из-за пандемии многие праздничные мероприятия отменили, и катание на коньках — один из немногих способов развлечься на новогодних праздниках.
Ну, красота же!
Фото: Алена МАРТЫНОВА
В мэрии предупредили, что при входе на каток будут измерять температуру, а в раздевалке и пункте проката просят надевать маску.
Из-за снегопадов каток приходится чистить часто.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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