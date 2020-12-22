Что происходит на самом скандальном катке России: мы собрали яркие фото

На главном катке заряжаешься новогодним настроением. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каток возле театра оперы и балета — одно из немногих развлечений, которые сейчас доступны новосибирцам в период пандемии. Мы собрали для вас яркие кадры с катка, который прославился на всю страну своей неприличной формой.

В прошлом году новосибирский каток стал известен на всю страну своей необычной формой. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Театральный сквер оживился. Все вокруг сверкает праздничной иллюминацией — теперь по-настоящему чувствуется приближение Нового года.

Пока на улице не сильно холодно — и можно переобуваться, сидя на скамейке. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На катке неспешно катаются родители с детьми — малыши смешно падают, но тут же поднимаются и с энтузиазмом перебирают ножками в маленьких коньках.

Родители учат сына «балету на льду». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Руслан Шатров учит кататься на коньках жену Юлю и семилетнего сына Марка. — Здесь чувствуется, что Новый год, всё хорошо, дети радостные и счастливые. Будем сюда приходить еще, здесь здорово, — рассказал КП-Новосибирск Руслан.

Яна и Дмитрий любят совместный активный отдых. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Парочки трогательно держатся за руки. Устроить свидание на свежем воздухе, катаясь на коньках, — что может быть лучше?

Хорошо иметь свои коньки — можно кататься, сколько душе угодно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы пришли вместе с моим молодым человеком Дмитрием и друзьями, — поделилась Яна Перина. — Настроение шикарное! Греемся, катаемся, веселимся. Катание на коньках сближает, и это уж точно лучше, чем дома сидеть.

На каток лучше приходить в компании, чтобы была поддержка в случае чего. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каток будет работать каждый день: в понедельник — с 15:00 до 21:00, а со вторника по воскресенье можно приходить к 11:00 и кататься до 21:00 (правда, с 16:00 до 17:00 технический перерыв).

Детям тут нравится: можно и на льду, и на снегу поваляться. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На катке есть теплые раздевалки и пункт проката фигурных и хоккейных коньков. Кстати, в прокате есть размеры от 28-го до 47-го.

Переобуться в коньки можно в теплых раздевалках. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Арендовать коньки на час стоит 80 рублей — для детей до 14 лет и пенсионеров, а для взрослых — 150 рублей в час. Здесь же можно заточить коньки — эта услуга стоит 120 рублей.

В основном, на каток приходят парами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как обычно, со своими коньками вход на каток свободный. А вы уже купили себе коньки? Зима длинная — еще пригодятся. К сожалению, из-за пандемии многие праздничные мероприятия отменили, и катание на коньках — один из немногих способов развлечься на новогодних праздниках.

Ну, красота же! Фото: Алена МАРТЫНОВА

В мэрии предупредили, что при входе на каток будут измерять температуру, а в раздевалке и пункте проката просят надевать маску.

Из-за снегопадов каток приходится чистить часто. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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