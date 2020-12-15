Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 декабря 2020 года: заразились более 25 тысяч человек

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть болезнь.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 декабря 2020 года не радуют: за прошедшие сутки в области зарегестрировано 168 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе короновирусом заболели 25304 человека. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге зоболеваемости.
Заболеваемость коронавирусом за сутки
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ
Пять детей заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число случаев заболевания COVID-19 у детей выросло до 1516 детей. В детской больнице №3 находятся 38 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и признаками опасной болезни.
БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК ИЗЛЕЧИЛИСЬ ЗА СУТКИ
Врачи наблюдают в Новосибирске рост числа излечившихся, за прошедшие сутки 206 пациентов выздоровели от COVID-19 и были выписаны из больниц. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области было выписано 20 994 человека.
Однако в больницах Новосибирска остаются 2 597 взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Еще 1 342 пациента проходят лечение в больницах районов Новосибирской области.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА
За прошедшие сутки семь пациентов с коронавирусом умерли в инфекционных больницах Новосибирской области. Не смогли бороть болезнь четверо мужчин в возрасте 51 год, 64 года, 74 года и 81 год, а также три женщины в возрасте 64 года, 67 лет и 79 лет. Всего от коронавируса скончались 846 человек с начала вспышки заболевания.
В реанимации находятся 173 человека с COVID-19, говорят врачи. Еще 40 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.
КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ
Количество заболевших за сутки: 168 человек
Количество пациентов в реанимации: 173 пациента
Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.
Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.
Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.
Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.
Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.
Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.
Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.
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