Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 16 декабря 2020 года: заразились более 25 тысяч человек

Врачи делают все возможное, чтобы одолеть болезнь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 16 декабря 2020 года не радуют: за прошедшие сутки в области зарегестрировано 168 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе короновирусом заболели 25304 человека. Новосибирская область находится на 26-м месте в общероссийском рейтинге зоболеваемости.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 СРЕДИ ДЕТЕЙ

Пять детей заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Общее число случаев заболевания COVID-19 у детей выросло до 1516 детей. В детской больнице №3 находятся 38 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» и признаками опасной болезни.

БОЛЕЕ 200 ЧЕЛОВЕК ИЗЛЕЧИЛИСЬ ЗА СУТКИ

Врачи наблюдают в Новосибирске рост числа излечившихся, за прошедшие сутки 206 пациентов выздоровели от COVID-19 и были выписаны из больниц. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области было выписано 20 994 человека.

Однако в больницах Новосибирска остаются 2 597 взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и подозрением на опасное заболевание. Еще 1 342 пациента проходят лечение в больницах районов Новосибирской области.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ КОРОНАВИРУСА

За прошедшие сутки семь пациентов с коронавирусом умерли в инфекционных больницах Новосибирской области. Не смогли бороть болезнь четверо мужчин в возрасте 51 год, 64 года, 74 года и 81 год, а также три женщины в возрасте 64 года, 67 лет и 79 лет. Всего от коронавируса скончались 846 человек с начала вспышки заболевания.

В реанимации находятся 173 человека с COVID-19, говорят врачи. Еще 40 человек не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 168 человек

Количество пациентов в реанимации: 173 пациента

Масочный режим: продлен до весны следующего года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Новый год: празднование разрешено с учетом соблюдения социальной дистанции и наличия маски у человека.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Кинотеатры: открыты, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты до 00:00, с соблюдением дистанции и антиковидных мер.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Время работы площадок до 00:00.

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