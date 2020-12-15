Щас спою!: бывший чиновник сочинил песню про Новосибирье и соболей

На написание песни у сибиряка ушло всего 4 часа. Фото: Алена МАРТЫНОВА / предоставлено героем публикации

46-летний консультант по закупкам из Краснообска Олег Мацов написал гимн Новосибирской области. Так он решил восполнить музыкальный пробел — оказалось, у региона до сих пор нет официальной песни.

Сам автор родом из Норильска. Он там работал в местной администрации руководителем управления по персоналу. Но потом решил, что в жизни пора что-то менять. И начал искать место для переезда.

— В Норильске экологически неблагополучная обстановка, оттуда многие переезжают. Но я не хотел ехать в Москву, Петербург или Красноярск: где-то меня не устраивал климат, где-то — люди. Остановил свой выбор на Новосибирске, потому что здесь и климат похожий, северный, и очень культурный народ. В какой-то степени этот город — сибирский Питер. Вот уже семь лет живем неподалеку от Новосибирска с семьей, и я полюбил это место. Здесь я могу и на лыжах покататься, сходить на зимнюю рыбалку, и насладиться лесами летом, — рассказал КП-Новосибирск Олег Мацов.

Сейчас мужчина — консультант по закупкам, а в свободное время пишет стихи. Два года назад он написал первую песню, и это стало его хобби. Он способен написать и веселые детские песни, и душевный шансон, и даже рэп. И вот однажды наступил момент показать свой талант не только знакомым, но и самому Губернатору.

— Летом 2019 года я читал новости. Оказалось, что у нас нет своего гимна. Мне тут же захотелось написать песню, выразить свою любовь к этому региону, к людям и всей атмосфере. Песня была готова за 4 часа, — рассказал КП-Новосибирск Олег Мацов. — Я обратился в Правительство Новосибирской области с предложением рассмотреть мой текст. Мне ответили, что будет даже подготовлен конкурс.

Конкурс объявили только к лету 2020 года. За это время к песне уже появилась музыка — написал ее знакомый композитор Мацова Геннадий Кичанов. Правда, приз на соревновании гимнов произведение так и не получило. Конкурс затянулся из-за пандемии. Кажется, сейчас чиновникам всех мастей не до музыки.

— Все понимаю, но решил, что держать песню в столе дальше уже бессмысленно, и опубликовал ее на Ютубе. Может быть, она найдет своего слушателя, а может, станет неофициальным гимном Новосибирской земли, — предположил Олег Мацов.

НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ!

Мы публикуем полный текст гимна.

Куплет 1:

В центре России, у крупнейшей реки

Расположилась частица тайги.

Новосибирской прозвали землей,

Герб с соболями у области той.

Тут академика встретишь в метро,

Любой театр популярней кино,

Каждый двадцатый житель — студент,

Здесь особенный менталитет.

Припев:

Пусть говорят: край холодов!

Да, минус сорок, да, он суров!

Но нет теплее, поверьте друзья,

Новосибирье — родная душа!

Куплет 2:

Среди березок, осин и хвои

Город любимый стоит на Оби.

Город красивый, совсем молодой,

Многие скажут, что деловой.

Был Николаевск, теперь Новосиб,

Свет медицины, опора Транссиб.

Главная ценность у этой земли:

Добрые люди — сибиряки!

Припев.

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