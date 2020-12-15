Щас спою!: бывший чиновник сочинил песню про Новосибирье и соболей

На написание песни у сибиряка ушло всего 4 часа. Фото: Алена МАРТЫНОВА / предоставлено героем публикации
46-летний консультант по закупкам из Краснообска Олег Мацов написал гимн Новосибирской области. Так он решил восполнить музыкальный пробел — оказалось, у региона до сих пор нет официальной песни.
Сам автор родом из Норильска. Он там работал в местной администрации руководителем управления по персоналу. Но потом решил, что в жизни пора что-то менять. И начал искать место для переезда.
— В Норильске экологически неблагополучная обстановка, оттуда многие переезжают. Но я не хотел ехать в Москву, Петербург или Красноярск: где-то меня не устраивал климат, где-то — люди. Остановил свой выбор на Новосибирске, потому что здесь и климат похожий, северный, и очень культурный народ. В какой-то степени этот город — сибирский Питер. Вот уже семь лет живем неподалеку от Новосибирска с семьей, и я полюбил это место. Здесь я могу и на лыжах покататься, сходить на зимнюю рыбалку, и насладиться лесами летом, — рассказал КП-Новосибирск Олег Мацов.
Сейчас мужчина — консультант по закупкам, а в свободное время пишет стихи. Два года назад он написал первую песню, и это стало его хобби. Он способен написать и веселые детские песни, и душевный шансон, и даже рэп. И вот однажды наступил момент показать свой талант не только знакомым, но и самому Губернатору.
— Летом 2019 года я читал новости. Оказалось, что у нас нет своего гимна. Мне тут же захотелось написать песню, выразить свою любовь к этому региону, к людям и всей атмосфере. Песня была готова за 4 часа, — рассказал КП-Новосибирск Олег Мацов. — Я обратился в Правительство Новосибирской области с предложением рассмотреть мой текст. Мне ответили, что будет даже подготовлен конкурс.
Конкурс объявили только к лету 2020 года. За это время к песне уже появилась музыка — написал ее знакомый композитор Мацова Геннадий Кичанов. Правда, приз на соревновании гимнов произведение так и не получило. Конкурс затянулся из-за пандемии. Кажется, сейчас чиновникам всех мастей не до музыки.
— Все понимаю, но решил, что держать песню в столе дальше уже бессмысленно, и опубликовал ее на Ютубе. Может быть, она найдет своего слушателя, а может, станет неофициальным гимном Новосибирской земли, — предположил Олег Мацов.
НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯ!
Мы публикуем полный текст гимна.
Куплет 1:
В центре России, у крупнейшей реки
Расположилась частица тайги.
Новосибирской прозвали землей,
Герб с соболями у области той.
Тут академика встретишь в метро,
Любой театр популярней кино,
Каждый двадцатый житель — студент,
Здесь особенный менталитет.
Припев:
Пусть говорят: край холодов!
Да, минус сорок, да, он суров!
Но нет теплее, поверьте друзья,
Новосибирье — родная душа!
Куплет 2:
Среди березок, осин и хвои
Город любимый стоит на Оби.
Город красивый, совсем молодой,
Многие скажут, что деловой.
Был Николаевск, теперь Новосиб,
Свет медицины, опора Транссиб.
Главная ценность у этой земли:
Добрые люди — сибиряки!
Припев.
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